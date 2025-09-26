Gobiernistas versus jaduistas: la fractura que ha cruzado al PC los últimos años y que se trasladó a la campaña de Jara

El reconocimiento del conflicto con el presidente de su partido tuvo como efecto que se reactivaran los llamados a que Jara congele su militancia. Sin embargo, la candidata descartó esta posibilidad.

El sinceramiento de Jeannette Jara respecto a su relación con Lautaro Carmona y Daniel Jadue hizo que las miradas una vez más se posaran sobre el Partido Comunista (PC) y su compromiso con la candidatura presidencial.

En entrevista con Pedro Carcuro en TVN, la abanderada de la alianza de Gobierno y la Democracia Cristiana (DC) comentó lo que ha sido su relación con el presidente de su partido desde que inició su incursión a La Moneda: “(con Carmona) entendemos la responsabilidad que me toca asumir como candidata a la Presidencia de forma distinta. Creo que ahí hay una forma muy distinta de ver la política, porque yo por lo menos lo expreso como falta de fraternidad”.

Esa última frase caló hondo y descolocó a parte del oficialismo y el PC, ya que a pesar de que en el pasado Jara había procurado desmarcarse de las declaraciones polémicas de Carmona, hasta el momento había evitado emplazarlo directamente.

Por lo mismo, las figuras del PC evitaron referirse a la fricción entre la candidata y el presidente del partido.

En todo caso, la grieta entre la candidata, su comando y el grueso del PC —dicen voces del oficialismo fuera de micrófono— no es más que una consecuencia de la fractura en las filas del comunismo provocada por las diferentes miradas que hay sobre el Gobierno y, por consecuencia, la figura de Jara.

Gobiernistas versus jaduistas

Un punto de inflexión en el Gobierno de Gabriel Boric fue la derrota sufrida en el primer plebiscito de salida. Tras el fracaso de la primera propuesta constitucional construída por fuerzas de izquierda, el mandatario no sólo se vio obligado a rediseñar su gabinete ministerial, sino que también a virar hacia una propuesta programática más mesurada y abocada a los acuerdos con la oposición. La decisión fue resentida especialmente por el PC.

Uno de los principales detractores de este cambio fue Daniel Jadue, quien se erigió como uno de los principales líderes de la interna del PC tras su candidatura presidencial de 2021 en que fue derrotado precisamente por Boric.

Pese a no convertirse en abanderado, Jadue logró consolidar una gran adhesión de la militancia comunista. Dicha influencia fue al alza tras la muerte del histórico timonel del PC, Guillermo Teillier, en agosto de 2023 y el posterior ascenso a la presidencia del partido de Lautaro Carmona.

Sin embargo, mientras Jadue fue ganando influencia en el PC y Carmona comenzó a marcar cada vez más distancia del Gobierno de Boric, otra ala del comunismo comenzó a correr por vía propia: los llamados “gobiernistas”.

Rostros como el de Camila Vallejo, Karol Cariola, Daniel Núñez, Nicolás Cataldo —o el de la misma Jara, incluso— se han mantenido apegados a la línea del Ejecutivo defendiendo las posiciones adoptadas por Boric en materias sensibles y que han distanciado al PC con el Gobierno. Proyectos de seguridad, condena de dictaduras de izquierda y la reforma de pensiones comandada por la abanderada comunista han sido cuestiones que han generado fricciones al interior del partido de la hoz y el martillo.

No obstante, el proceso judicial de Jadue —y todo lo que conllevó— fue el punto de quiebre. De hecho, en el PC se menciona un episodio en particular: cuando Carmona junto a Juan Andrés Lagos y militantes de base decidieron apoyar al ex alcalde fuera de tribunales en el contexto de su formalización. Ahí, Jara y otros ministros del PC, criticaron la convocatoria aludiendo al respeto de las instituciones y la separación de poderes.

“En lo personal, no me gusta cuando se van a hacer expresiones públicas afuera de la Fiscalía, me parece que cada institución pueda hacer su trabajo con calma dentro de un Estado de derecho”, fueron las palabras de la entonces ministra del Trabajo.

Esa tensión entre Jara y Jadue alcanzó su punto de mayor intensidad al momento en que el PC decidió su candidatura presidencial. Si bien finalmente la elegida fue la ex ministra, su nominación fue dilatada por varias semanas por Carmona y su círculo en busca de lograr un apoyo para Jadue por parte del Comité Central del partido, lo que no pasó.

En el intertanto, Jara fue fuertemente criticada por los adherentes de Jadue. Incluso, en la interna del PC se difundió un mensaje de WhatsApp que llevaba el título “conociendo un poco más a Jeannette Jara” en el que se le realizaban duras críticas por su gestión como ministra.

La decisión de Jara de no congelar su militancia

“Yo creo que ella tiene que iniciar un camino de alejamiento del Partido Comunista y dar señales muy claras de que es la candidata de nueve partidos”, dijo la presidenta del FRVS, Flavia Torrealba.

Consultada en la actividad que encabezó ayer jueves en la comuna de Peñalolén, Jara descartó congelar su militancia: “Mi principal preocupación no está en el PC ni en los 10 partidos que me apoyan (…) algunos creen que algunos partidos son sectas y yo creo que es porque no nos conocen mucho. Dentro de todos los partidos también hay distintas miradas”, sostuvo la abanderada.