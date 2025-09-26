“Si tiene antecedentes…”: Hacienda y Vivienda responden a Matthei por condicionar tramitación del Presupuesto 2026

La candidata de Chile Vamos aseguró que no se tramitaría la iniciativa si el Gobierno no se transparentan las cifras fiscales.

Tanto el Ministerio de Hacienda como el de Vivienda salieron a responder a Evelyn Matthei, luego de que condicionara la tramitación del proyecto de ley de Presupuesto 2026 que comenzará a discutirse na las próximas semanas en el Congreso.

La candidata presidencial de Chile Vamos y Demócratas sostuvo en un punto de prensa que algunas carteras no estarían cumpliendo el pago de diversos contrato suscritos y “se están pateando para el próximo gobierno”.

“Esto tiene además consecuencias muy graves. Y es que todas las cifras que estamos conociendo, fiscales, son mentirosas. Porque la deuda de verdad es mucho mayor que la que están reconociendo”, acusó.

A raíz de esta situación es que Matthei aseguró que “no se va a tramitar ninguna ley de Presupuesto este año si no se transparentan totalmente todo este tipo de situaciones”.

Por lo mismo, desde Hacienda señalaron que “lo que la candidata describe en su alocución es una herramienta de Banco Estado llamada confirming, que le permite anticipar el cobro de facturas disponibilizadas por las empresas, y está en el marco de un convenio entre el Ministerio de Vivienda y el Banco Estado que se utiliza al menos desde el año 2011″.

“Además, afirmó que el Consejo Fiscal Autónoma (CFA) solicitó a Dipres información sobre cómo se financian los gastos de Vivienda, lo que según ella el servicio de Hacienda no habría respondido”. Respecto a esto, explicaron que “en enero de este año el CFA solicitó a la Dipres, por medio de un oficio y entre otros puntos, información sobre préstamos en Vivienda e ingresos asociados a inversiones financieras. El 3 de marzo la Dipres respondió al CFA con información y además detalló que el tema sería abordado en un estudio sobre transacciones bajo la línea. Este estudio fue publicado en julio de este año. Además, desde marzo 2025 se publica mensualmente la ejecución de este componente”.

Sobre los subsidios que exceden el programa de Gobierno, agregaron que “como siempre ha sucedido, los subsidios se entregan –y se siguen entregando- de acuerdo a los llamados que realiza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Eso va a dar inicio a un proceso de construcción de viviendas según los plazos regulares que tiene el ministerio para la ejecución de sus proyectos. Lo anterior, puede implicar que haya un porcentaje de viviendas que se inicien al año siguiente de la entrega de los subsidios, dependiendo del mes en que estos se entreguen“.

Montes alzó la voz por críticas de Matthei que condicionaron ley de Presupuesto 2026

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, también tuvo palabras para la candidata Evelyn Matthei y las críticas que condicionaron la tramitación del Presupuesto 2026.

“Yo prefiero no entrar en confrontaciones, creo que es un momento de campaña, un momento para discutir los grandes temas nacionales y buscar soluciones”, aseveró el secretario de Estado.

Aún así, hizo un llamado a la ex alcaldesa a que “si tiene antecedentes concretos tiene que denunciarlo como tal, pero lo que pasa es que los distintos servicios tiene un tema de pagarle a sus proveedores, un sistema de factura y eso tiene que pagarse cuando llega”.

“Ella dice que se posterga la entrega. Bueno, si tiene una denuncia al respecto que la entregue (…) cuando, como autoridad, cuando alguien como candidato tiene antecedentes de malversación, tiene que denunciarlo como tal, porque eso es serio y grave. Cuando se dice eso es porque se tiene antecedentes bien precisos”, cerró.