Matthei pone en duda apoyo a Ley de Presupuesto: “Las cifras fiscales son mentirosas”

Evelyn Matthei, candidata presidencial de Chile Vamos, dejó en claro que su sector no apoyará la tramitación de la Ley de Presupuesto 2026 si desde el Gobierno no hay transparencia sobre el gasto fiscal.

Esto, luego que la abanderada de oposición aseverara que diversos ministerios, como la cartera de Vivienda, no estarían cumpliendo el pago de diversos contrato suscritos y “se están pateando para el próximo gobierno”.

Matthei planteó que “hay una ley que obliga al Estado a pagar en 30 días la factura. Pero este Gobierno hecha la ley, hecha la trampa. Claro, pagan a los 30 días, pero se pueden demorar cuatro meses en autorizar la factura. Y si la empresa factura igual, nunca más lo van a contratar. Aquí hay una inequidad terrible entre el Estado y las empresas pequeñas, muchas veces contratistas, subcontratistas”.

“Esto tiene además consecuencias muy graves. Y es que todas las cifras que estamos conociendo, fiscales, son mentirosas. Porque la deuda de verdad es mucho mayor que la que están reconociendo”, acusó la candidata presidencial.

Ante esta situación, Evelyn Matthei anunció que “no se va a tramitar ninguna ley de presupuesto este año si no se transparentan totalmente todo este tipo de situaciones”.

“Lo que yo he visto a lo largo de Chile es que estas deudas están sobre todo en Vivienda, en Obras Públicas y en Salud. Y la verdad es que esto lo tenemos que transparentar totalmente, porque a mi juicio se está pasando a llevar la Ley de Presupuesto”, puntualizó.

Según Matthei, el panorama “es de una gravedad tal, porque en realidad nosotros siempre hemos funcionado en Chile sobre la base de que las cuentas fiscales son creíbles. Y si las cuentas fiscales no son creíbles, como al parecer estaría empezando a surgir información, entonces quiere decir que este es otro país. Que es un país que se ha vuelto cada vez más bananero”.