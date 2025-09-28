Encuesta Cadem: Kast anota su sexta baja consecutiva y acorta distancia con Matthei

La última edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem en septiembre dio cuenta de una nueva baja consecutiva en la carrera presidencial de José Antonio Kast, lo que le permitió a Evelyn Matthei acortar distancia con quien ocupa el segundo lugar.
En cuanto a las cifras, el candidato del Partido Republicano anotó su sexta baja y llegó a un 23% (-1), mientras que la postulante de Chile Vamos y Demócratas llegó al 17% (+1).
Por otro lado, la candidata oficialista, Jeannette Jara, se mantuvo en el tercer lugar y por tercera semana consecutiva logró un 26% de las preferencias. En tanto, Johannes Kaiser, logró un alza de dos puntos y llegó al 11%. Con esto, le arrebató el cuarto puesto a Franco Parisi que bajó al 9% (-2).
A pesar de que la distancia con Matthei se estrecha, consultados por Cadem respecto a quién será el próximo presidente de Chile, Kast sigue liderando con 39% (+2). Le sigue Jara con 31% (+2).
Cadem y Gabriel Boric
En cuanto a la gestión de Gabriel Boric, Cadem constató un aumento de tres puntos en su aprobación, llegando al 34% y su desaprobación anotó una baja de un punto y se ubicó en el 60%.
Respecto a la aprobación mensual de septiembre, logró una media de 32%, igual que lo logrado en agosto. Su desaprobación, por otra parte, logró una baja de tres puntos y llegó al 61%.