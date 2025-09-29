Encuesta Cadem: 57% cree que sería un “orgullo” que Bachelet sea elegida secretaria general de la ONU

De los encuestados, más de la mitad cree que la oposición debería respaldar la postulación de la ex presidenta a este cargo internacional.

La más reciente edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem abordó la candidatura de Michelle Bachelet para convertirse en la próxima secretaria general de la ONU.

El anuncio lo hizo el presidente Gabriel Boric la semana pasada durante su intervención, donde señaló que “es para mí un tremendo honor anunciar desde aquí que Chile nominará a nuestra ex presidenta Michelle Bachelet Jeria como candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas“.

La noticia no cayó del todo bien en la oposición, puesto que varias figuras criticaron que el Gobierno no conversó ni dio aviso sobre la postulación de la ex presidenta. De hecho, varios de ellos acusaron que Boric se dio “un gustito” en lo que fue su último discurso en la organización internacional.

Sobre esto, el mandatario aseguró que “no me cabe ninguna duda que la mayoría de los chilenos también están orgullosos de eso. Así que yo espero que nos unamos detrás de esta candidatura”.

El hecho fue abordado en la encuesta Cadem de esta semana, donde un 77% reconoció haber escuchado sobre la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. Ante esto, un 57% se mostró de acuerdo con que sería “un orgullo” que la ex presidenta fuera electa.

Además, quienes se sometieron al estudio, un 54% consideró estar de acuerdo con que los candidatos presidenciales de oposición debiesen apoyar la candidatura de Michelle Bachelet en la ONU.