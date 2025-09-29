PC y dichos de Marcel: Carmona los desdramatizó y senador Núñez los estimó “injustificados”

Al abordar las palabras de Marcel, el presidente del PC, Lautaro Carmona, manifestó que “lo tomo como una mirada que existe”.

El Partido Comunista (PC) reaccionó a los dichos del ex ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien dijo que si bien votará en noviembre por Jeannette Jara, manifestó su preocupación por el papel que desempeñará la colectividad en su eventual gobierno.

Sobre lo planteado por el ex secretario de Estado se refirieron el presidente del PC, Lautaro Carmona, y el senador Daniel Núñez, quienes enfatizaron el rol que ha jugado el partido tanto en este como en los otros gobiernos en los que ha participado.

Al abordar las palabras de Marcel, Lautaro Carmona manifestó que “lo tomo como una mirada que existe y, en lo que se refiere al Partido Comunista, digo que va a ser tan riguroso, tan serio como lo ha sido en todos los gobiernos en que ha participado“.

Tras el comité político de este lunes, el timonel del PC le quitó dramatismo a los dichos de ex titular de Hacienda: “Que unos opinen de una manera u otra en materia del ejercicio de tareas políticas, es casi una normalidad“.

“O sea, este no es un club de mellizos y mientras tanto sean serias, tengan una buena motivación, sean respetuosas, sean responsables, todas las miradas son necesarias“, complementó.

Senador del PC consideró “injustificados” dichos de Marcel

Por su parte, el senador del PC Daniel Núñez consideró que los dichos de Marcel reflejan una “aprensión injustificada”.

“Yo les quiero decir que en un futuro gobierno de Jeannette Jara el Partido Comunista va a tener el mismo rol que tiene hoy día en el gobierno del Presidente Gabriel Boric, donde tenemos ministros que tienen roles destacados”, dijo a continuación.

Añadió además que “nosotros hemos contribuido significativamente a logros del gobierno que el ministro Marcel decía que también eran logros de su gestión, que yo creo que es así, como el royalty a la gran minería y el cobre”.

“La verdad que yo creo que es una aprensión injustificada. Yo tampoco dramatizo, es parte del debate político, pero tengo que expresar mi opinión“, concluyó el legislador.