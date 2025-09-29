Secciones
VIDEO – Emulando a Trump: Franco Parisi atendió un local de comida rápida en Calama

Parisi emuló lo hecho por Donald Trump en octubre pasado, cuando llegó a un local de la misma franquicia para freír papas fritas, en medio de la campaña presidencial que lo enfrentó a Kamala Harris.

Cristián Meza

Franco Parisi se encuentra de visita en la Región de Antofagasta, bastión de votantes del Partido de la Gente (PDG), como parte de sus actividades de campaña, donde destaca un paso por Calama.

En la oportunidad, el abanderado del PDG ingresó a un local de comida rápida, específicamente un McDonald’s, para atender a los automovilistas que esperaban sus pedidos en el sector de autoservicio.

Con esto, Franco Parisi emuló lo hecho por Donald Trump en octubre pasado, cuando llegó a un local de la misma franquicia para freír papas fritas, en medio de la campaña presidencial que lo enfrentó a Kamala Harris.

“Con esto ya trabajé 15 minutos más que Kamala. Ella nunca trabajó en McDonald’s, McDonald’s acaba de confirmarlo de nuevo por cierto”, expresó en aquella oportunidad el ahora jefe de Estado de Estados Unidos.

