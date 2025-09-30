Ministerio del Interior explica los motivos para suspender consulta indígena en Macrozona Sur

El subsecretario del ramo apuntó que se escuchó lo planteado por las comunidades mapuche sobre no concretar la consulta

Víctor Ramos, subsecretario del Interior, ratificó la decisión de La Moneda de suspender la polémica consulta indígena en la Macrozona Sur, que era parte de las recomendaciones de la Comisión para la Paz y el Entendimiento.

Ramos expresó que “como es de público conocimiento y ante la razonable solicitud de las comunidades indígenas de la zona, hemos decidido llevar a cabo una suspensión administrativa de la consulta indígena”.

Sobre las razones para tomar esta postura, el representante del Ministerio del Interior explicó que “esto quiere decir poner una pausa y poder desplegarnos de mejor manera en las cuatro regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y los Lagos, con las autoridades tradicionales, con las diferentes dirigencias, poniendo a disposición de ellos una mayor información sobre la materia a consultar. Esto nos permitirá una revinculación con ellas y disipar cualquier tipo de dudas sobre lo que se estaba consultando”.

El subsecretario precisó que “en esta fase de planificación se llevaron a cabo más de 71 encuentros en las cuatro regiones, 29 de ellos en La Araucanía. Participaron más de 3.600 personas, 1.700 en la región de La Araucanía, por lo cual hay que atender y escuchar a todas estas voces que pedían más tiempo y que pedían más información”.

“De esa manera, nosotros nos desplegaremos durante estas semanas en cada uno de los territorios, fortaleciendo el vínculo tal cual como lo hemos hecho durante todos estos años, en una región como La Araucanía, donde el diálogo ha traído frutos a través de más inversión pública, más seguridad, una región que ha mejorado sustantivamente desde que llegó el Gobierno del presidente Gabriel Boric“, apuntó.

Ramos dejó en claro que “seguiremos trabajando en construir esta ruta de Estado, heredar para los gobiernos que vengan una ruta que pueda ser predecible para todas las personas de ser transitada y que produzca una mejora sustantiva en las comunidades mapuche, que tenga una respuesta concreta a su demanda de tierras, que pueda ser viable y pueda ser implementada por cualquier gobierno, independiente del color político”.