Por qué el FRVS se ausentó del cónclave oficialista en Cerro Castillo encabezado por el presidente Boric

En la cita se abordó el proyecto de Presupuesto 2026 y la estrategia contra la oposición en la discusión que se iniciará en el Congreso.

El Frente Regionalista Verde Social (FRVS) fue el gran ausente del cónclave oficialista que se llevó a cabo en Cerro Castillo y que fue encabezado por el presidente Gabriel Boric.

El mandatario se reunió con los ministros del Comité Político, los timoneles de las alianzas de gobierno y los jefes de bancada del oficialismo para abordar y definir la estrategia que tendrán en la discusión del proyecto de Presupuesto 2026 que se presentará en el Congreso en los próximos días.

La decisión se tomó el pasado viernes en la directiva que encabeza Flavia Torrealba. “Dadas las circunstancias, no es conveniente asistir. No queremos incomodar al Presidente“, señaló la colectividad en un comunicado.

“Nuestra decisión se funda en una diferencia política que hemos sostenido en torno a la idea de una lista parlamentaria alternativa ya que no hubo voluntad real de una sola. Nuestra postura fue incomprendida y derivó, lamentablemente, en la salida del ministro Esteban Valenzuela, solo por ser militante de la FRVS, hecho que lamentamos profundamente”, agregaron.

Junto con eso, y sobre su postura de no asistir al cónclave oficialista, el FRVS dejó en claro que “los partidos políticos somos autónomos en nuestras decisiones respecto a listas, pactos y candidaturas. Somos un partido nuevo con centralidad en la descentralización y los territorios, los temas verdes y las urgencias del cambio climático. Esto hace que imperativamente debamos llevar nuestro mensaje en igualdad de oportunidades y no subordinados a los partidos tradicionales”.

Por su parte, el diputado Jaime Mulet indicó que “nuestra decisión se funda en una diferencia política que hemos sostenido en torno a la idea de una lista parlamentaria alternativa, ya que no hubo voluntad real de una sola. Nuestra postura fue incomprendida y derivó, lamentablemente, en la salida del ministro Esteban Valenzuela, solo por ser militante de la FRVS. Hecho que lamentamos profundamente”.

“Estamos concentrados en respaldar con fuerza la candidatura presidencial de Jeanette Jara y nuestras propias candidaturas parlamentarias, y en seguir apoyando al gobierno en las propuestas legislativas y transformaciones que hemos acompañado con lealtad desde el inicio”, cerró.