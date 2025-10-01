La reprimenda del comando de Jara al Gobierno por suprimir glosa republicana: “No podrá poner en marcha su programa con esta maniobra mezquina”

“La glosa republicana es un mínimo democrático: siempre se ha hecho y negarla sería un acto de obstrucción política”, acusaron desde el comando de la militante comunista a EL DÍNAMO.

Fue durante la realización del cónclave de Cerro Castillo, que el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, notificó a los líderes del oficialismo la decisión del Gobierno de suprimir la glosa de libre disposición para la próxima administración, también llamada glosa republicana.

En la cita, que fue convocada para adelantar los lineamientos de la Ley de Presupuesto 2026, Grau justificó que la determinación se da debido al interés del Gobierno de adoptar algunas de las recomendaciones realizadas por el Comité de Gasto Fiscal, que van en la dirección de reducir el gasto público.

“La comisión de gasto, que estuvo compuesta por especialistas de todas las sensibilidades políticas, hizo una propuesta específica respecto a qué hacer con la glosa republicana. Nosotros vamos a tomar esa propuesta”, dijo Grau confirmando lo dicho ante los representantes del oficialismo.

El ministro, además, adelantó que una de las fórmulas que se explora para reemplazar la glosa es la que propuso el órgano autónomo: dejar un 10% de flexibilidad presupuestaria para que el Ejecutivo entrante pueda mover recursos entre diferentes partidas.

La molestia de Jara y su comando

Sin embargo, la definición del Gobierno de Gabriel Boric no dejó contenta a la candidata de la alianza, Jeannette Jara.

Consultada por la decisión del Gobierno del cual fue parte hasta abril de este año, la militante del Partido Comunista (PC) aseguró que “habrá que ver que pasa, pero me hubiera gustado que se siguiera la lógica de siempre”.

Pese a su molestia, Jara subrayó que “más que tener como presidenta una glosa a libre disposición, me interesa que no disminuya el gasto social ni el de seguridad”.

En el comando de la abanderada de Unidad por Chile la reacción fue mucho más crítica, ya que aluden a que la disposición del Gobierno podría mellar una eventual presidencia de Jara en los primeros meses, contexto especialmente importante para cualquier gobierno que recién asume.

El secretario general del PPD e integrante del comité estratégico de Jara, José Toro Kemp, lamenta la decisión del Ejecutivo ante la consulta de EL DÍNAMO, aludiendo a que “cuando la gente vota, no lo hace para que el próximo gobierno comience con las manos amarradas. La glosa republicana es un mínimo democrático: siempre se ha hecho y negarla sería un acto de obstrucción política”.

“Un presupuesto sin glosa republicana desconoce la voluntad popular. No es un favor: es respeto básico a las mayorías que eligen un nuevo rumbo para Chile”, fustiga el miembro del comando Jara.

Y acota: “El Gobierno debe explicar por qué pretende recortar las herramientas con las que debe gobernar la próxima administración. Quien busca disminuir esta glosa, en realidad está bloqueando la voz de la ciudadanía. Y cuando Jeannette Jara sea presidenta, no podrá poner en marcha su programa si se insiste en esta maniobra mezquina”.

Respecto a los otros temas que preocupan a la candidata, el vocero de Jara y diputado, Tomás Hirsch, resalta que “más allá de las campañas electorales, nosotros creemos que es muy importante que se mantenga el énfasis en seguridad social. Desde ese punto de vista, el presidente nos dio la garantía de que se van a mantener los ejes de seguridad en términos físicos, seguridad económica y seguridad social”.