Elizalde emplazó a Kast a que explique cómo recortará US$ 6.000 millones de gasto fiscal: “Pasan las semanas y no contesta”

Elizalde dijo que Kast cree que “la mejor defensa es el ataque” y le exigió que explique en qué consistirá el recorte que anunció como parte de su candidatura.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, emplazó al candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, a que explique cómo recortará US$ 6.000 millones de gasto fiscal en caso de que llegue a La Moneda.

El jefe de Gabinete abordó el tema tras calificar de “infundadas” las acusaciones de Kast contra el presidente Gabriel Boric, de quien dijo que cometió “un acto de corrupción y cobardía” cuando criticó por cadena nacional sus planes de recorte fiscal.

De acuerdo con lo planteado por el secretario de Estado, “en lugar de ofender, el candidato debería explicar en qué consisten sus recortes, porque estos representan un riesgo para políticas sociales fundamentales, como la gratuidad universitaria y la atención primaria de salud“.

Al justificar las palabras del mandatario, el ministro indicó que “respecto de un candidato que ha anunciado un recorte de US$ 6.000 millones, que va a tener impacto en el gasto social y, por tanto, que es una mala noticia para las chilenas y chilenos, lo que ha hecho el Gobierno es simplemente pedir una explicación, una clarificación, que se diga en qué va a consistir este recorte“.

Lo que dijo Elizalde de Kast y su recorte fiscal

En esa línea, Elizalde planteó que, “finalmente, los chilenos tienen el legítimo derecho de saber cómo va a impactar en sus vidas el recorte anunciado (por Kast), más aún cuando se ha presentado una Ley de Presupuesto, un proyecto de ley que mantiene la tónica y el compromiso que ha tenido el Gobierno durante estos cuatro años de actuar con un sentido de responsabilidad fiscal y, al mismo tiempo, fortaleciendo el gasto social”.

A la vez, dijo que, “en vez de salir a ofender creyendo que la mejor defensa es el ataque”, José Antonio Kast “debería simplemente explicar en qué consiste ese recorte. Pasan las semanas y todavía no lo contesta, porque el anuncio se hizo hace varias semanas“.

“Nos habríamos evitado toda esta controversia si simplemente un candidato que tiene una propuesta de recorte de US$ 6.000 millones hubiera dicho qué es lo que va a recortar”, complementó el ministro.

Finalmente, Álvaro Elizalde manifestó que “creemos que, en el marco del debate democrático propio de las elecciones, es muy importante que los candidatos precisen en qué consisten sus medidas para que las ciudadanas y ciudadanos voten informados“, concluyó.