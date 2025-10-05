“Nuestra propuesta da más libertad”: ministro Grau responde críticas y defiende fin de glosa republicana en Presupuesto 2026

Tras las numerosas críticas que ha recibido el Ejecutivo por eliminar la glosa republicana de la Ley de Presupuesto 2026, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, defendió la decisión señalando que no buscan limitar la autonomía del próximo Gobierno, sino ofrecerle mayor flexibilidad para definir en qué áreas utilizar los recursos.

En conversación con CHV, el secretario de Estado partió diciendo: “Como a los gobiernos les toca en su primer año gobernar con el presupuesto que se definió para el gobierno anterior, en conjunto con el Congreso, es razonable que pueda existir una posibilidad de reasignar ciertos recursos de acuerdo nuevas prioridades del gobierno, en eso estamos todos de acuerdo”.

En este marco, planteó que hay dos caminos. “Uno es dejar en posado una cantidad de recursos que no se gastan en nada, que no tienen ninguna definición de en qué se gastarían, y decirle, estos son recursos de libre disposición. Y otra opción es dejar asignado el Presupuesto en términos generales, pero decirle al Gobierno, usted va a poder hacer reasignaciones como no pueden hacer los gobiernos en un año normal. Es decir, usted va a poder realmente ejercer esa libertad, reasignar gastos de acuerdo a las nuevas prioridades”, explicó.

“Este segundo camino, el que estamos siguiendo nosotros, camino que fue propuesto por una comisión de reducción de gastos, que al principio todos celebraron (…) nos dijo, mire, este segundo camino, que es el que nosotros estamos proponiendo, es el camino que permite darle la libertad al siguiente Gobierno. Es decir, darle la oportunidad de que actúe de acuerdo a sus prioridades, y segundo, no generar presión de gasto”, detalló.

Ministro Nicolás Grau defiende y explica la decisión de eliminar glosa republicana al Presupuesta 2026

Considerando lo anterior, el ministro Grau aseguró que “esta es una propuesta que le da la misma libertad que implicaba la glosa republicana al nuevo gobierno, con la diferencia que contiene de mejor manera los gastos, y por eso fue propuesto por esta comisión de expertos”.

A lo que agregó: “Nuestra propuesta le da más libertad a la siguiente administración, porque le dice, usted va a poder definir a dónde van estos nuevos recursos y también de dónde vienen, no se lo vamos a definir nosotros desde este año con nuestra con nuestras prioridades“.

Con respecto a las críticas que han manifestado los candidatos presidenciales, el titular de Hacienda expresó que “contener el gasto, más allá de lo que se diga, nunca ha sido tan popular. Fíjese que la en la discusión que ya estamos partiendo, en general, todos dicen, hay que subir menos el gasto o hay que contener el gasto, pero después las propuestas que te llegan son puras propuestas de subir el gasto”.