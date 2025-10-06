“Le hace daño a las personas”: la crítica de la CPC al ingreso vital de $750 mil de Jeannette Jara

Tras semanas de espera, la candidata del oficialismo, Jeannette Jara (PC), publicó su “anexo” de programa que incluyó el polémico ingreso vital, generando reacciones en el empresariado, específicamente de la Confederación de la Producción y Comercio (CPC). La medida es parte del documento que complementa los lineamientos de Jara presentados en agosto pasado.

En diálogo con Radio Cooperativa, la líder de la organización gremial, Susana Jiménez, criticó la medida: “Una propuesta de alzas de salario, que hemos venido viendo a través del salario mínimo, y que va por sobre los aumentos de productividad, lo que hace es generar más desempleo. No podemos ignorar la situación del mercado laboral actual cuando hacemos propuestas que suenan muy bien”.

Todos querríamos que los ingresos mejoren y que el empleo aumente, pero la realidad dice otra cosa”, añadió la presidenta de la CPC por la propuesta de ingreso vital, planteando que “seguir haciendo propuestas que encarecen la contratación le hace daño a las personas que están buscando trabajo y no encuentran“

El documento del anexo de programa de Jara, que consta de 110 páginas con diversas temáticas, plantea “la construcción de una política salarial cuyo horizonte sea establecer un salario vital, definido por la Organización Internacional del Trabajo como el nivel salarial necesario para proporcionar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias“.

De tal manera, se propone un ingreso vital que se “alcanzará gradualmente” gracias a tres ítems: un aumento del ingreso mínimo mensual, que se reajustará por encima del alza en el costo de la vida e incorporará la evolución del crecimiento y la productividad; un subsidio destinado a empresas de menor tamaño; y una transferencia directa a los trabajadores formales que ganen el ingreso mínimo, para complementar sus remuneraciones y alcanzar un ingreso vital de $750.000 durante el periodo de gobierno.