Encuesta Cadem: 40% cree que Kast será el próximo presidente, su nivel más alto desde abril

A pesar de esto, el candidato del Partido Republicano obtendría un 23% de los votos, siendo superado por Jeannette Jara.

La nueva edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem consignó que un 40% de los consultados cree que José Antonio Kast será el próximo presidente de Chile. Esto es un punto más que la medición anterior, alcanzando así su nivel más alto desde el pasado 11 de abril.

En segundo lugar, seis puntos más abajo le sigue Jeannette Jara con un 34% (+3 puntos), logrando también su mejor desempeño en el estudio.

Pese a que Kast es considerado el próximo presidente, según Cadem, en primera vuelta obtendría un 23% (=) de las preferencias, logrando el segundo lugar. Ahí sería superado por la candidata oficialista que sigue liderando con un 27% (+1 punto). En tanto, Evelyn Matthei obtendría el tercer lugar con un 15% (-3 puntos), quedando a solo cuatro unidades de Johannes Kaiser que llegó al 11%.

La glosa republicana

La encuesta Cadem también abordó el Presupuesto 2026 que presentó el Gobierno ante el Congreso. Uno de los temas más polémicos fue la eliminación de la denominada glosa republicana, por lo que no se contarán con 600 millones de dólares que serían de libre disposición para que el próximo gobierno pueda financiar sus proyectos.

Un 54% se declaró en contra de la medida adoptada por la administración de Gabriel Boric, mientras que un 40% la respaldó.