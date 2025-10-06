Óscar Landerretche reitera su voto nulo y advierte por programas de Kast y Jara: “Son peligrosos”

“Chile necesita menos tribu y más razón. Más racionalidad (…)Tenemos problemas de verdad que no se van a resolver con barras bravas”, apuntó el economista.

El economista Óscar Landerretche reiteró su postura de votar nulo en las próximas elecciones presidenciales, junto con lanzar una dura advertencia sobre los programas de gobierno de José Antonio Kast y Jeannette Jara.

El también académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile explicó su postura en radio Pauta, indicando que “no hay un proyecto en el que yo crea o con el que me sienta cómodo validando”.

Landerretche tuvo palabras para los dos principales contendores de la elección presidencial: José Antonio Kast y Jeannette Jara, reiterando en el caso del primero las dudas sobre su propuesta de recorte de gasto fiscal en USD 6.000 millones en 18 meses.

En cuando a la candidata de Unidad por Chile, el economista precisó que “no me convencen las operaciones comunicacionales (…) Yo creo en la política cuando es una cosa de convicción, de principio, de fondo, y eso, lamentablemente, no se arma a última hora”.

Consultado sobre los proyectos que impulsan ambos candidatos, Landerretche fue categórico: “Los dos son peligrosos. Ya veremos”.

En esta línea, cuestionó el accionar del Partido Socialista, del cual es militante, indicando que “no entiendo por qué el Partido Socialista sigue insistiendo en algo que los conduce a la derrota, tras derrota, tras derrota”, dijo.

“Chile necesita menos tribu y más razón. Más racionalidad (…)Tenemos problemas de verdad que no se van a resolver con barras bravas”, apuntó.

Landerretche y cadena nacional de presidente Boric

Junto con ello, Óscar Landerretche tuvo palabras para la última cadena nacional del presidente Gabriel Boric, donde cuestionó el recorte fiscal anunciado por Kast.

Al respecto, el académico sostuvo que “a mí me parece que ese mensaje se podría haber dado de otra manera y en otro contexto. No me parece que una cadena nacional sea el lugar para hacerlo”.

A pesar de compartir lo expresado por el mandatario, dejó en claro que Republicanos “viene de un proyecto político parecido” al del Frente Amplio, puntualizando que “es un diálogo entre dos grupos muy extremos, que tienen muy poco contenido, que toman temas serios de manera muy liviana y que, por lo visto, se necesitan el uno al otro”.