Matthei y eventuales descuelgues de Demócratas en favor de Kast: “Demuestra que no tienen equipo propio”

Evelyn Matthei, candidata presidencial de Chile Vamos, apuntó contra José Antonio Kast ante eventuales nuevos descuelgues desde su sector para ir en apoyo del líder de Republicanos, aseverando que “demuestra que no tienen equipo propio”.
Matthei salió al paso de las declaraciones de Ruth Hurtado, secretaria general de Republicanos, quien aseguró a radio Pauta que están en conversaciones con militantes de Demócratas – la tienda dirigida por Ximena Rincón- para sumarse al equipo de Kast.
“Tenemos conversaciones con personas de Demócratas que, obviamente no voy a decir aquí quiénes son, pero que están con toda la disposición de querer ayudar en la segunda vuelta. Incluso de sumarse antes”, puntualizó Hurtado.
Ante esto, Evelyn Matthei aseveró que “me da un poquito de pena que tengan que estar recurriendo a personas de Chile Vamos, de Demócratas, de Amarillos, porque la verdad es que eso demuestra que no tienen ningún equipo propio”.
Kast se lanza contra Matthei por apoyos en el balotaje
Por su parte, José Antonio Kast también dedicó palabras para Matthei, cuestionando que no evidencie sus apoyos en caso de que no logre pasar a segunda vuelta.
“Aquellos que no son capaces de decir qué es lo que van a hacer en segunda vuelta, porque son autoridades que van tener que trabajar con cualquiera de oposición al actual gobierno”, disparó Kast.
En esta línea, dejó en claro que “falta la decisión de quien ejerce el liderazgo de un sector político y no cuesta nada”.
Frente al emplazamiento de Kast, Evelyn Matthei fue tajante: “Nosotros vamos a pasar a segunda vuelta, no tengo ni una sola duda”.