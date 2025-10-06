Presidencial en terreno programático: Jara tensiona coalición con propuesta de aborto y Matthei fija ejes de primeros 100 días

Mientras José Antonio Kast mantiene el flanco abierto por el recorte de gasto fiscal de US $6 mil millones, sus más cercanas adversarias electorales apuntan a reforzar sus propuestas programáticas.

A 41 días de la elección presidencial, las candidatas presidenciales Jeannette Jara y Evelyn Matthei partieron la semana con un objetivo claro: reforzar sus propuestas programáticas en medio de la disputa abierta entre La Moneda y José Antonio Kast por la propuesta de este último de recortar US $6.000 millones en gasto fiscal.

Y es que en los comandos saben que en este último tramo de campaña es esencial llegar a debates y programas televisivos cubriendo lo más posible en campo programático, ya que las preguntas y cuestionamientos suelen ir en esa dirección.

La abanderada de Unidad por Chile presentó este lunes su “anexo” de programa o la versión “definitiva” la cual contiene sus propuestas en materia de seguridad, vivienda, salud y educación.

Si bien el foco es tener a la vista las propuestas que se van a ofrecer durante el programa y el despliegue en terreno, el programa es también una suerte de acuerdo entre los partidos y una hoja de ruta para que voceros y adherentes de Jara se puedan manejar en el debate público.

Por lo mismo, uno de los temas que quedó zanjado en el programa y que causó ruido a parte de la coalición que sustenta la campaña de Jara fue la propuesta de aborto legal presentada por el Gobierno de Gabriel Boric.

En el documento publicado durante la noche del domingo pasado se afirma que en caso de Jara llegue a La Moneda, su Ejecutivo continuará impulsando el proyecto presentado por la actual administración.

Voces del oficialismo aseguran a EL DÍNAMO que el Frente Amplio fue uno de los principales impulsores de que el tema quedara expresado claramente en el programa, a contrapelo de lo que había manifestado la candidata hace unas semanas cuando aseguró que iba a excluir el aborto del documento para no generar roces con la Democracia Cristiana (DC).

Precisamente la falange fue el sector que expresó sus reparos a incluir el aborto legal en el programa. El presidente de la bancada de la DC, Héctor Barría, criticó que —a su juicio— hay sectores del oficialismo que están “más preocupados” de la elección parlamentaria que la presidencial y que eso justificaría la inclusión del aborto en el texto programático.

“El aborto no suma voluntades por criterios éticos y valóricos y también desde el punto de vista electoral. Enfoquémonos en temas que suman, que unen”, cuestionó Barría.

Más allá de los roces, desde el comando destacaron la “solidez” de las propuestas que fueron elaboradas a través de 26 comisiones temáticas, 180 expertos de distintas sensibilidades de izquierda y se aprovechó la instancia para apuntar nuevamente contra José Antonio Kast.

“Hoy día cuando se hacen grandes declaraciones que le prometen a Chile el cielo sin ser capaces de decir cómo se hacen, este programa lo hace de forma distinta. Con transparencia, Jeannette Jara dice cómo vamos a lograr que las familias de Chile lleguen a fin de mes. Dice cómo vamos a reconocer con claridad a las personas que cuidan. Dice cómo vamos a enfrentar los problemas fronterizos y cómo vamos a enfrentar la inseguridad en los barrios”, sostuvo la coordinadora programática del comando, Camila Miranda.

Matthei cambia 50 propuestas a 5, pero a partir del 16 de noviembre

“La candidata presidencial Evelyn Matthei presenta 50 propuestas para los primeros 100 días de Gobierno”. Esa fue la convocatoria a la prensa que compartió el comando de la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, para este lunes 6 de octubre.

Sin embargo, durante la mañana, el equipo estratégico decidió “dar una vuelta” al foco a la pauta de la presentación decantándose por proponer cinco tópicos urgentes a trabajar desde el 16 de noviembre tras la primera vuelta.

Fue la misma Matthei quien dijo que su candidatura se plantea como la “ganadora” de la primera vuelta y que, de ser así, la elección estaría asegurada en segunda, por lo que su equipo trabajará desde ese día para asumir la Presidencia el próximo 11 de marzo.

“Quiero hablar de lo que vamos a hacer en los primeros 100 días. Y esos 100 días no serán a partir del 11 de marzo, sino que los primeros 100 días a partir del 17 de noviembre, el día después de las elecciones. Yo le he dicho, he instruido a todos los equipos que el trabajo empieza el 17 de noviembre, el trabajo de gobernar”, dijo la candidata.

Respecto a los temas que serán prioritarios en su eventual gobierno en el primer tramo, la abanderada de la centro derecha sostuvo que seguridad ciudadana, rebajar las listas de espera, recortar el gasto público, empleo y crecimiento; y expulsión de extranjeros reos.

La candidata, también tuvo palabras para Kast y sus equipos haciendo eco de las bajas que ha sufrido su candidatura en desmedro: “Me un poquito de pena que (los republicanos) tengan que estar recurriendo a personas de Chile Vamos, de Demócratas, de Amarillos, porque la verdad es que eso demuestra que no tienen ningún equipo propio”, lanzó la candidata.