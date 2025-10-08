Lautaro Carmona y posibilidad de que Jadue pueda volver a ser candidato: “Espero que no haya interpretaciones tan sofisticadas”

“Mientras no haya conclusión, no haya un fallo, una síntesis del proceso judicial, no pueden tener limitados sus derechos”, sentenció Lautaro Carmona.

Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, tuvo palabras para la reapertura de la investigación contra Daniel Jadue, en el marco del Caso Farmacias Populares, para pericipiar el teléfono del abogado Luis Hermosilla, lo que podría abrir la puerta a que el ex alcalde pueda volver a ser candidato en las Parlamentarias 2025.

Al respecto, Carmona dio una entrevista a radio Santa María de Coyhaique, donde destacó que la ampliación de la investigación para revisar el aparato del principal implicado en el Caso Audios sería favorable para la situación judicial de Jadue.

“Hay un hecho muy importante, que creo que va entregar novedades más adelante, que es permitir acceso a las carpetas que tiene que ver con la investigación sobre Luis Hermosilla y sus chats y sus comunicaciones (…) Porque ahí lo que va a quedar demostrado no solo la vinculación que Hermosilla tiene con varios de los que están participando desde el aparato judicial en este procedimiento, de buscar procesar a Daniel, si no derechamente hay un más de un diálogo que conviene cómo concertarse en función de lograr afectar la exposición que tiene Daniel Jadue en calidad de alcalde”, argumentó el presidente del PC.

En esta línea, Lautaro Carmona precisó que “va a ser muy importante para el rigor jurídico y de justicia, propiamente tal, pero también para la historia de cuál es la solidez que, a veces, más un funcionario del aparato judicial, de la Fiscalía en particular, sin mayor rigor resuelven (…) y las resoluciones tienen fuertes contradicciones”.

Carmona apuntó que la reapertura del Caso Farmacias Populares “tendría que, implícitamente, volver a plenitud los derechos civiles y cívicos de Daniel”, aunque reconoció que “espero que no haya interpretaciones tan sofisticadas”.

Esto, “porque al final, parece, de lo que se trata es más que investigar si al final las farmacias populares son malas, y afectan al mercado mundial, si las librerías populares hacen daño…, lo que se busca es ver cómo sancionar a a Daniel Jadue en su condición de ciudadano pleno y, por tanto, de poder elegir y ser elegido”.

“Mientras no haya conclusión, no haya un fallo, una síntesis del proceso judicial, no pueden tener limitados sus derechos”, sentenció Lautaro Carmona.