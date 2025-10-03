Caso Farmacias Populares: Suprema admite tramitar amparo de Daniel Jadue

La Corte Suprema revocó la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago que había declarado inadmisible el recurso de amparo en favor de Daniel Jadue, en el marco del Caso Farmacias Populares.

“En su lugar se dispone que aquella es admisible, debiendo una sala no inhabilitada de la Corte de Apelaciones antes señalada darle la tramitación que en derecho corresponda, a fin de pronunciarse derechamente sobre el amparo deducido”, detalla el fallo del máximo tribunal.

Esto, luego que la defensa de Daniel Jadue apelara el pasado 22 de septiembre a la decisión de la jueza Paulina Moya, del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, que en agosto pasado rechazó su petición de dejar sin efecto el cierre de la investigación y la acusación que presentó la Fiscalía.

Según la magistrada, no se había acreditado alguna “afectación ni irreparable que justifique modificar el curso del proceso”, por lo que ratificó la condición de acusado del ex alcalde de Recoleta y reagendó la audiencia de preparación del juicio oral en el caso Farmacias Populares para el 8 de octubre.

A pesar de que la defensa de Daniel Jadue consiga dejar sin efecto la acusación en su contra, no podrá insistir en su intención de ser candidato a diputado, ya que la decisión del Tricel de sacarlo de la papeleta es definitivo.

Sin embargo, desde el Partido Comunista se mostraron expectantes con la situación judicial de su militante, como lo evidenció su timonel, Lautaro Carmona.

“Tengo una expectativa sana de que ojalá se asuma y concluya esto positivamente y, por tanto, algunas limitaciones que han impedido que él tenga un mayor papel se liberen y podamos contar con él para misiones que son muy importantes en las jornadas políticas de esta época”.