Carolina Tohá descarta un nuevo estallido social en eventual gobierno de Kast: “Es muy difícil que se repita”

Carolina Tohá, ex precandidata presidencial del oficialismo, sigue por su gira por Europa y ahora en una charla en Londres, donde dejó ver que un eventual gobierno de José Antonio Kast no provocaría un nuevo estallido social.

En su exposición en la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, la otrora ministra del Interior planteó que lo sucedido en 2019, “la principal explicación es un efecto mariposa. Es una cosa que mueve otra cosa y que eso gatilla otra cosa y se juntan muchas cosas, pero no hay un plan, no hay una coherencia, no hay una planificación”.

Según sostuvo Carolina Tohá, “esto empieza por radicales que incendian una estación, esos radicales le avisan a otros amigos, entremedio se meten las barras bravas, se corre la bola y empieza una fiebre (…) se pliega el movimiento social, grupos radicales, barras bravas y delincuencia. Y esto con simpatía ciudadana, que duró meses”.

“Yo creo que todos los esfuerzos por darle esto una explicación planificada, centralizada, todas han rebotado pero en el vacío más absoluto y creo que además es demasiado evidente que esto ha pasado con distintas formas en muchos lugares”, argumentó.

Respecto a si un estallido social podría replicarse tras un eventual triunfo de José Antonio Kast en las urnas, Tohá fue tajante en descartar este escenario.

“Si alguien intentara prender una llama como esta, nuevamente, por ejemplo, en un potencial gobierno de José Antonio Kast, puede hacer acciones violentas, puede tener una cadena de gente que responde un llamado y haga varios atentados o acciones al mismo tiempo, pero creo que no hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano por meses como tuvo el estallido. Ninguna”, dejó en claro.

Según la ex precandidata oficialista, “la sociedad chilena hizo su experiencia, no sacó en blanco una lección exitosa de aquello y no creo que hoy día vaya a sustentar una agenda de ese tipo”.

Para Tohá, lo vivido en 2019 fue “muy excepcional”, ya que “Chile es un país con mucha vocación por el orden, con muy poca resistencia al caos, a la improvisación y que haya apoyado un movimiento de este tipo por tantos meses fue totalmente excepcional, inesperado. Creo que es muy difícil que algo así se repita”.