Con el apoyo de Jara y el rechazo del FA: oficialismo se divide por “alergia al orden público” de la izquierda planteado por Tohá

Desde La Moneda evitaron en caer en polémicas con la ex ministra del Interior y se centraron en los logros del Gobierno en la materia.

Controversia generaron en el oficialismo las recientes declaraciones de la ex precandidata presidencial, Carolina Tohá, quien apuntó a una “alergia” de la izquierda al orden público y a la imposición de la ley.

La otrora ministra del Interior dictó una charla en París, donde expresó que “cuando dejamos que el miedo se apodere de la dinámica social, de la conversación pública, prosperan no solo las ideas conservadoras o de derecha, sino las ideas de ultraderecha”.

En esta línea, Tohá apuntó contra “los complejos de izquierda, que le tienen alergia a la policía, le tienen alergia al orden público, a hacer cumplir la ley. Hacer cumplir la ley no es algo de derecha, es la principal protección para los vulnerables”.

Estas palabras no cayeron nada de bien en el Frente Amplio, donde su presidenta, Constanza Martínez, le respondió a la militante PPD, indicando que hace “una caricatura” del sector y recalcando que “no es cierto que la izquierda tenga complejos con la seguridad y la derecha no”.

Jeannette Jara respalda postura de Carolina Tohá

Por su parte, Jeannette Jara, candidata presidencial del oficialismo, respaldó la postura expresada por Carolina Tohá, apuntando que “no escuché sus palabras como para saber el contexto, pero sí hay una cosa cierta: durante este Gobierno, el tema de la seguridad pública no fue prioritario y, cuando ella fue ministra, precisamente impulsó una importante agenda de seguridad”.

A pesar de esto, Jara planteó que “lo que no comparto es que el tema de la seguridad pública sea de izquierda o de derecha. Quiero ser clara en esto, porque puede haber personas con percepciones distintas, pero para mí no lo es”.

Por su parte, desde La Moneda no quisieron darle mayor importancia a las críticas planteadas por Carolina Tohá y centraron sus palabras en las acciones realizadas para resguardar la seguridad a nivel nacional.

“Somos un mundo que representa el progresismo en nuestro país. En este Gobierno, y justamente con el liderazgo de la ex ministra del interior, hemos sido un gobierno que ha aumentado más del 16% el presupuesto para seguridad, ha aumentado los recursos para nuestras policías, tanto Carabineros como la PDI”, resaltó la vocera Camila Vallejo.

Vallejo agregó que “yo me quedo con eso, que como decía la ex presidenta Bachelet obras son amores, y ahí están las obras. Es importante porque cuando hablamos de seguridad pública, hablamos también de derechos fundamentales de todos y todas, y en eso no deben haber diferencias por militancia o colores políticos”.