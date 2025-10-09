Ex presidente del Tricel le baja el dedo a candidatura de Jadue: “Es tarde, no se puede hacer nada”

No obstante, el ex titular del Tricel reconoció que “el sistema del Ministerio Público en esa materia me parece que es poco adecuado, porque es dueño dentro de los plazos legales, por supuesto, de acusar o no, pero hay un tema de conveniencia”.

Patricio Valdés, ex presidente del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) y otrora ministro de la Corte Suprema, descartó que Daniel Jadue pueda aparecer en la papeleta, luego que la Justicia decretara la reapertura de la investigación del Caso Farmacias Populares, con lo cual la acusación en su contra quedaría sin efecto.

En esta línea, los defensores del ex alcalde de Recoleta analizan la presentación de un recurso de reposición ante el Tricel para que se aclaren que los derechos políticos de Jadue no están suspendidos, con lo cual podría ser candidato en las próximas elecciones parlamentarias.

Sin embargo, Valdés aterrizó en entrevista con La Tercera si estas acciones podrían llegar a buen puerto, indicando que “por mucha reposición que se presente, yo creo que ya es tarde, no se puede hacer nada porque el Tricel falló de acuerdo a los antecedentes que tenía en ese momento”.

“En el momento en que el Tricel revisó su candidatura, el señor Jadue estaba acusado por delitos que merecen pena aflictiva, por lo tanto no podía ser candidato, y eso es lo que falló el tribunal, para bien o para mal”, precisó el ex magistrado.

No obstante, el ex titular del Tricel reconoció que “el sistema del Ministerio Público en esa materia me parece que es poco adecuado, porque es dueño dentro de los plazos legales, por supuesto, de acusar o no, pero hay un tema de conveniencia. Si no le gusta un candidato o le gusta, podría seguir o no con la investigación”.

Consultado sobre si la defensa de Daniel Jadue podría lograr que el ex alcalde pueda volver a ser candidato a diputado, Valdés sostuvo que “no quiero pautear al Tricel, ellos sabrán lo que tienen que hacer, pero a mí me parece que el Tricel tiene que fallar o resolver un asunto de acuerdo a los antecedentes que tiene en el momento, porque podría haber pasado esto dos días antes de la elección. Debe haber plazos, las papeletas ya están mandadas a hacer. Esto tiene que ser en el momento que corresponde”.