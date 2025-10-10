La creciente molestia en Chile Vamos por la influencia de ex concertacionistas en campaña de Matthei

En Chile Vamos sindican a Demócratas y Amarillos como los responsables del giro de la campaña de Matthei en dirección a endurecer el tono con José Antonio Kast.

Ni Amarillos ni Demócratas. A los colaboradores de Evelyn Matthei que provienen de esos partidos se les denomina los “ex concerta” en los círculos más duros de Chile Vamos.

Y es que en Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI) se ha incubado una cierta molestia por retornar a la estrategia de endurecer el tono contra José Antonio Kast. Y los apuntados son los rostros del centro político.

Según reclaman en Chile Vamos, figuras de la ex concertación Ximena Rincón, presidenta de Demócratas, o Isidro Solís, vicepresidente de Amarillos — también Carlos Maldonado, René Cortazar, Zarko Luksic o Andrés Jouannet, que participan en el comando— han tomado un excesivo protagonismo en la toma de decisiones y han arrastrado la campaña “más de la cuenta” al centro político, perdiendo la identidad de derecha en la candidatura.

La queja se intensificó luego de que Matthei subiera el tono contra Kast, al punto de decir que “teme” una eventual presidencia de Kast. “Cuando alguien está dispuesto a correr los límites siendo candidato, obviamente que me da miedo de que pueda correr mucho los límites si es que llega a ser presidente”, dijo la abanderada de Chile Vamos esta semana en entrevista con radio Rock&Pop.

RN comanda cuestionamientos al comando

La diputada y candidata al Senado Camila Flores (RN), fue una de las dirigentes de Chile Vamos que transparentó la sensación de disconformidad en las filas de la alianza.

“No comparto para nada las palabras de Evelyn Matthei y lamento decirlo. El no entender que nuestro adversario político está en la candidatura de la continuidad de este nefasto gobierno y seguir golpeando a los candidatos que son de derecha, a los candidatos de oposición a la presidencia, me parece un error tremendo”, dijo la legisladora.

Y agregó: “Esta minuta no es bien vista por nuestra gente. Los chilenos quieren unidad, en segunda vuelta todos nos vamos a necesitar y sé que al que sea que pase a segunda vuelta, Kaiser, Matthei o Kast, tenemos que estar todos”.

Al reclamo, se sumó el diputado Andrés Celis, también RN, quien señaló que “no es positivo estar creando conflictos artificiales saque puede ser el que pase a segunda vuelta (…) No a las campañas confrontacionales, no a las peleas, no a los conflictos, sí a las propuestas constructivas”.

Una de las quejas en el partido es que se ha “estirado” mucho el apoyo de Matthei a Kast en una eventual segunda vuelta. En ese sentido, los sindicados como responsables son precisamente los sectores moderados de la campaña que han puesto en duda que vayan a respaldar al republicano en esa instancia.

“Tenemos personas como Matías Walker (Demócratas) diciendo que no votaría por José Antonio Kast en segunda vuelta porque lo considera de un extremo. ¿Qué quiere? ¿Votar por Jeannette Jara en segunda vuelta? ¿Entregarle al país a los comunistas? ¿De verdad son tan irresponsables de salir a hacer ese tipo de llamados y a decir que van a votar nulo porque no están dispuestos a votar por los dos extremos?”, lanzó Francisco Orrego, candidato de RN.

Y es que es en el partido de la estrella tricolor es donde se concentra las críticas a la influencia de Demócratas y Amarillos en el comando y, por ende en la campaña. De hecho, el reclamo es que el partido ha sido “relegado” en comparación a las otras fuerzas que sustentan la candidatura de Matthei.

El tema fue tocado en una reunión que se realizó en la sede del partido ubicada en Antonio Varas 454, a la cual asistieron miembros de la comisión política del partido y el presidente regional de RN de Santiago, Luis Hadad.

En la instancia, uno de los planteamientos fue la escasa vinculación de la candidatura presidencial con los candidatos al parlamento que no ha ido más allá de la foto protocolar de la abanderada con los aspirantes al Congreso que integran su lista. De hecho, un comentario que llamó la atención fue que ha llegado poco material de propaganda (folletos, bolsas o calendarios) a los candidatos a diputados de RN.

En el partido se especula que la situación podría estar relacionada a los constantes descuelgues de autoridades de RN en favor de José Antonio Kast. El último fue el gobernador de Diego Paco que entregó su respaldo oficial al candidato republicano.