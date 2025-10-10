Comando de Jara defiende expulsión de microtraficantes: “Mejor pagarles pasajes y que se vayan”

La senadora Alejandra Sepúlveda reiteró que la expulsión será para condenados por “delitos absolutamente pequeños, y sale mucho más caro mantenerlos aquí que expulsarlos”.

La senadora Alejandra Sepúlveda, vocera del comando de Jeannette Jara, defendió la propuesta de la abanderada del oficialismo de expulsar a los microtraficantes extranjeros, apuntando al gasto que incurre el fisco para su mantención en las cárceles.

En conversación con radio Cooperativa, la parlamentaria expresó que “tenemos nuestras cárceles absolutamente saturadas, con una cantidad de personas tremenda. Se supone que al 2030 vamos a tener alrededor de 15 mil nuevas plazas, con la construcción de distintas cárceles en el país, pero el 16% de los que hoy están (presos) son población extranjera, y un 60% de ese grupo lo está por tráfico de drogas”.

Ante este panorama, la senadora Sepúlveda sostuvo que Jeannette Jara postula que “aquellos que han cometido delitos absolutamente menores -no lo que tiene que ver con el crimen organizado ni el narcotráfico; (pues) esos van a pagar en Chile, con toda la ley sobre ellos- se van del país con orden de expulsión, porque son delitos pequeños, sin connotación social grave”.

Sin embargo, el ex canciller Ignacio Walker se mostró en contra de esta medida, apuntando a “lo que cuesta detener a una persona, procesarla, condenarla, y una vez que esté condenada -aunque se trate de delitos menores– expulsarla a su país de origen, me parece una señal de debilidad. No podemos bajar la guardia”.

Ante estos reparos, la senadora Alejandra Sepúlveda respondió que “el problema es lo que nos cuesta mantener a esas personas: casi un millón de pesos mensuales”, por lo que es “preferible pagarles pasajes para que se vayan”.

