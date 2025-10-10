Servel le cerró la puerta a Daniel Jadue: “El proceso de candidaturas y padrón ya cerró”

La presidenta del Servicio Electoral fue clara: “Los tiempos ya han sido cerrados para el proceso electoral del 16 de noviembre”.

Pamela Figueroa, presidenta del Servicio Electoral (Servel), se refirió a la situación de Daniel Jadue (PC), quien presentó un recurso de reposición para poder ser candidato en las Elecciones Parlamentarias 2025.

La acción respaldada por el abogado Ciro Colombara busca revertir la sentencia del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) que lo suspendió en sus derechos políticos tras ser acusado en el Caso Farmacias Populares.

En su escrito se presenta como principal argumento la decisión del Tercer Juzgado de Garantía de reabrir la investigación en la indagatoria, por lo que “la acusación en contra de nuestro representado quedó sin efecto con fecha 8 de octubre de 2025”.

Ante esto, la titular del Servel explicó que, en el caso de Jadue, “el Servicio Electoral ya cerró el proceso, ese es un proceso que está en el ámbito judicial, por lo tanto no corresponde al Servicio Electoral ningún rol al respecto”.

En esta línea, Figueroa fue clara: “El padrón y las candidaturas, el trabajo del Servel ya ha sido cerrado, publicado y dentro del ámbito judicial el Servicio Electoral no tiene un rol específico”.

Consultada sobre si Daniel Jadue podría volver a ser candidato, la representante del organismo reiteró que “los tiempos ya han sido cerrados para el proceso electoral del 16 de noviembre”.

“El Servicio Electoral no tiene ninguna información a ese respecto y el Servicio Electoral ya ha terminado el proceso. Ha cerrado el proceso de candidaturas y de padrón”, sentenció.