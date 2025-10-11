Boric responde a los “complejos de izquierda” apuntados por Tohá en materia de seguridad: “Nos hemos hecho cargo”

El mandatario afirmó no tener “diferencias” con los dichos de la ex ministra del Interior.

Durante su visita al evento Mercado de Colores de Yungay, en Santiago, el presidente Gabriel Boric se refirió a los comentarios realizados por la ex ministra del Interior Carolina Tohá sobre la forma en que la izquierda enfrenta los temas de seguridad.

En una charla en la Escuela de Asuntos Internacionales de París, Tohá habría señalado que existen “complejos de izquierda” en torno a esta materia.

“Los complejos de izquierda, que le tienen alergia a la policía, le tienen alergia al orden público, a hacer cumplir la ley. Hacer cumplir la ley no es algo de derecha. Hacer cumplir la ley es la principal protección para los vulnerables. En el reino de la selva, quienes se salvan son los que no necesitan la ley”, afirmó frente al auditorio.

La ex ministra también señaló que “la seguridad ha sido un tema que toman con mucha naturalidad los grupos de derecha, y les cuesta más tomar a los grupos progresistas“.

Boric descartó diferencias en materia de seguridad con Tohá

Consultado sobre estas declaraciones, Boric descartó diferencias con Tohá y llamó a no generar controversias. Específicamente, al mandatario se le preguntó si es que la seguridad era efectivamente un “tema de derecha“.

“Esa es una interpretación de las palabras de Carolina que busca polemizar. Carolina, yo creo, dijo algo que en el fondo la izquierda tiene que hacerse cargo de esto, y nosotros nos hemos hecho cargo; ella como ministra del Interior se hizo cargo”, sostuvo el mandatario.

El presidente concluyó que no buscaba profundizar en el debate: “No creo que tengamos diferencias con ella en esto y yo no estoy aquí para polemizar, sino para disfrutar con los vecinos“.

Las declaraciones de Boric se alinean con lo expresado durante la semana por la ministra vocera Camila Vallejo, quien defendió la gestión del Ejecutivo en materia de seguridad.

“Somos un mundo que representa el progresismo en nuestro país. En este gobierno, y justamente con el liderazgo de la ex ministra del Interior, hemos sido un gobierno que ha aumentado más del 16% el presupuesto para seguridad, ha aumentado los recursos para nuestras policías, tanto Carabineros como la PDI”, señaló Vallejo anteriormente.