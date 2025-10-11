Parlamentarias 2025: el soterrado reclamo en Chile Vamos por la “dinastía Coloma” en el Distrito 14

En RN acusan que el intento de la familia Coloma de perpetuarse en el Distrito 14 y en la Región del Maule es dañino para la democracia.

Un mes resta de campaña electoral, no sólo para las presidenciales, sino que también para las elecciones parlamentarias. Y a 36 días de que la ciudadanía concurra a las urnas, las tensiones entre rivales electorales, incluso al interior de las coaliciones, se hace más evidente.

Ese es el caso de lo que ha pasa en Chile Vamos, particularmente en el Distrito 14 donde el “cabeza de lista” es Jaime Coloma Álamos (UDI), hermano del actual diputado de la zona, Juan Antonio Coloma Álamos e hijo del senador Juan Antonio Coloma Correa, quien este año dejará su escaño al estar impedido de postular por alcanzar el límite de reelecciones, poniendo fin a 35 años años de carrera parlamentaria.

Su hijo, Juan Antonio, diputado por el Distrito 14, será quien busque sucederlo en Maule, postulando por primera vez al Senado tras llegar al límite de reelecciones en la Cámara (fue diputado por tres periodos consecutivos).

A la vez, será Jaime quien buscará perpetuar el apellido en el Distrito 14.

Este enroque entre los Coloma ha causado ruido interno en Chile Vamos, especialmente en algunos compañeros de listas de Jaime y Juan Antonio, actual secretario general de la UDI.

La molestia ha llegado al punto de tildar de “dinastía” a la familia Coloma que podría asegurar su presencia en el Congreso hasta 2032 si es que Juan Antonio es electo en El Maule.

“Los cargos se ganan con mérito no con parentesco, una misma familia no puede haber recibido por concepto de dieta más de 5 mil millones de pesos; eso es una burla para todos los chilenos”, declaró Alejandra Novoa (RN) también candidata a diputada por el Distrito 14 por la lista de Chile Vamos.

En ese sentido, Novoa califica como “mala para la democracia” la situación, subrayando: “Tienes apellidos muy competitivos pero por un tema de tradición histórica, pero no significa que los candidatos que representan esas tradiciones tengan las mismas competencias que han tenido sus antecesores.

Y acota: “Estamos hablando claramente la familia Coloma que lleva años en este distrito. No tan solo el padre fue diputado, sino que también el abuelo fue diputado. Hoy día está Juan Antonio que ha desaparecido del distrito desde que decidió suceder a su padre en el Maule. Entonces hoy día tienes a Jaime, que está haciendo lo suyo, yo no desconozco su trabajo, pero también perjudica esta visión democrática que tienen, y hoy día los ciudadanos también quieren ver cambios”.

El reclamo de Novoa, en todo caso, no es aislado en RN. Ya en época de negociaciones sectores del partido de la estrella tricolor habían planteado sus reparos al enroque de los Coloma, pero la inquietud no fue recogida por el presidente del partido, Rodrigo Galilea.

En la UDI, en tanto, se defienden asegurando que cada partido es libre de llevar los candidatos que estime conveniente descartando que Jaime esté postulando al escaño de su hermano en función de que éste sea secretario general del partido.

La crítica de Novoa no se agota sólo en los Coloma, sino que también apunta su compañero de fórmula, Pablo Herrera.

“El tema de que la farándula también se está instalando dentro del distrito con candidatos que vienen de la TV, eso también le hace muy mal a la política porque son personas que hablan bonito pero que no tienen idea de lo que pasa con la gente y con las comunas que quieren representar”, sentencia.