VIDEO – Matthei entrega adelanto de su franja: “Cuando los chilenos estamos juntos, no nos para nadie”

“Esa es la fuerza que quiero para nuestro futuro: un país que se levanta, que se cuida y que no deja a nadie atrás”, agregó.

Evelyn Matthei, candidato presidencial de Chile Vamos, se valió de sus redes sociales para entregar un adelanto de lo que será su franja electoral.

La abanderada de oposición indicó que “les quiero presentar un adelanto de nuestra franja. Vamos a reflejar lo que somos: personas distintas, pero unidas por un mismo propósito. Cuando trabajamos en equipo, cuando damos lo mejor de nosotros, Chile avanza”.

“Esa es la fuerza que quiero para nuestro futuro: un país que se levanta, que se cuida y que no deja a nadie atrás”, agregó.

En la producción, se puede ver un Estadio Nacional repleto cantando el himno patrio, para luego aparecer la propia Evelyn Matthei recalcando que “cuando los chilenos estamos juntos, no nos para nadie. Nadie”.

El video finaliza con el mensaje: “Elijamos a la candidata que nos une para ser una fuerza imparable”.

El periodo de propaganda electoral se iniciará el próximo viernes 17 de octubre, lo que incluye la emisión de la franja televisiva.