Senador Cruz-Coke pide unidad en la derecha: “Es momento de parar la tontera y enfocarnos en Jeannette Jara”

El legislador dejó en claro que “la idea de que la candidatura de Jeannette Jara está muerta es un error. Su posibilidad de ser presidenta está absolutamente abierta”.

El senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), miembro del comando de Evelyn Matthei, hizo un llamado a la unidad del sector para enfrentar las elecciones presidenciales, apuntando que el rival a vencer es Jeannette Jara.

En entrevista con Mesa Central, el legislador dejó en claro que “la idea de que la candidatura de Jeannette Jara está muerta es un error. Su posibilidad de ser presidenta está absolutamente abierta. Acá va a haber segunda vuelta y eso abre un nuevo escenario”.

En esta línea, el senador Cruz-Coke explicó que la llegada de personeros de partidos como Demócratas y Amarillos al comando de Matthei no tiene como objetivo enfrentar directamente a José Antonio Kast, sino sumar nuevas propuestas.

Sin embargo, reconoció hay diferencias entre ambos programas de Gobierno, lo que hace que muchos miembros del equipo de Matthei ya dejaron ver que no apoyarán al republicano en caso de que llegue al balotaje.

Para el diputado de Evópoli, “Matthei genera menos resistencia, no tiene tanto voto negativo ni personas que dicen que jamás votarían por ella, y tiene una gran posibilidad de aglutinar a los votantes”.

Luciano Cruz-Coke dejó ver los problemas que enfrentará Kast en la carrera presidencial, recordando que “ya perdió por 10 puntos con Boric y en segunda vuelta se le podrían poner motes similares a los de la elección pasada, como fascista o derechista. En cambio, Matthei tiene mejores posibilidades de reunir a distintos votantes”.

Es por esto que hizo un llamado a la derecha: “Creo que es momento de parar la tontera y enfocarnos en Jeannette Jara”.