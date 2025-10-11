Matthei se compromete a “recuperar” La Araucanía en un año: “Vamos a sacar a los narcoterroristas”

Matthei recalcó que “vamos a tener todos los enfrentamientos que sean necesarios y van a haber daños colaterales, no tengan duda de eso, eso va a suceder, pero los vamos a sacar”.

Evelyn Matthei, candidata presidencial de Chile Vamos, aprovechó su visita a La Araucanía para presentar su Estrategia Integral contra el Terrorismo en la Macrozona Sur, comprometiéndose a “recuperar” la región en un año.

La abanderada precisó que “he hablado con agricultores en este viaje, también en los anteriores, y todos me dicen que cómo puede ser que tengan que cosechar con la presencia de militares”.

Ante esta situación, Matthei anunció que “quiero venir aquí a hacer el compromiso fuerte frente a una persona que perdió a sus padres, frente a una persona que combatió el crimen y el terrorismo acá. Pero quiero hacer hoy día el compromiso ante toda La Araucanía y ante todo el país, que vamos a recuperar La Araucanía en un año. En un año vamos a sacar a los 10 grupos terroristas que están actuando acá, narcoterroristas”.

En esta línea, la candidata de Chile Vamos dejó en claro que esto es posible, ya que existe la tecnología necesaria y “vamos a tener todos los carabineros y todas las Fuerzas Armadas que se requieran. Hoy día es posible saber quiénes son los que están atacando y seguirlos a través del aire y lo vamos a hacer”.

Matthei recalcó que “vamos a tener todos los enfrentamientos que sean necesarios y van a haber daños colaterales, no tengan duda de eso, eso va a suceder, pero los vamos a sacar. Vamos a llegar con la presencia del Estado a cada rincón de La Araucanía. Y vamos a llegar también con el Estado a cada barrio de Chile”.

Evelyn Matthei puntualizó que acabará con eso que “hay zonas en las que los carabineros no pueden entrar, en que la PDI no puede entrar y que los matan si es que entran”.

“Vamos a entrar a todas partes. Para eso se requiere una sola cosa, voluntad, porque existen los medios, existe la tecnología, tenemos buenos carabineros, tenemos buenas Fuerzas Armadas”, sentenció.