Acercamiento de comandos de Matthei y Kast, Chile Vamos de local y el protagonismo de la contralora: la trastienda de Enade 2025

Cerca de las 11 AM los candidatos presidenciales comenzaron a llegar al centro de eventos Metropolitan Santiago, lugar que albergó uno de los últimos debates previos a la elección fechada para el 16 de noviembre organizado por Enade.

Pese a las expectativas, el foro presidencial —que convocó a Jeannette Jara, Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Franco Paris, Marco Enríquez-Ominami y Harold Mayne-Nicholls— se desarrolló en torno al diálogo y con “guante blanco”, como los mismos miembros de los comandos reconocieron posterior al evento.

De hecho, el momento que causó mayor revuelo fue cuando Matthei, candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, aprovechó la oportunidad que le daba el formato de realizar una pregunta a Kast, abanderado de los republicanos, para “perdonarlo” por el ataque de cuentas bots, supuestamente, vinculadas al Partido Republicano.

“Yo sufrí por los ataques de bots de republicanos, pero te escuché en la radio, escuché tus explicaciones, te acepto las disculpas, te perdono y doy vuelta la página”, dijo la candidata de centro derecha luego de que esta semana el republicano pidiera disculpas —a regañadientes— en radio Pauta.

De todas formas, Kast replicó: “Muchas gracias, Evelyn. Decirte que entiendo el dolor por el que pasaste, porque a mí también me han agredido físicamente, y tú me respaldaste cuando me pegaron en la Universidad de Iquique”.

En todo caso, ese no fue el único gesto entre los abanderados de derecha. Kast, en dos ocasiones, reconoció a Matthei. La segunda, recordando cuando la militante UDI “lo ayudó” a conseguir la “votación histórica” de 2021 en la segunda vuelta presidencial.

Acercamiento entre los comando de Kast y Matthei

El gesto de los candidatos en pleno debate se condice con la cercanía que se vio entre sus comando tanto en la antesala del debate, como después.

Abrazos y conversaciones distendidas se vieron entre colaboradores de Kast y Matthei.

Uno de los intercambios más llamativos (y extendidos) fue el de Juan Sutil, jefe del comité estratégico de la abanderada de Chile Vamos, y Bernardo Fontaine, jefe del programa Desafío 90 que propone el republicano.

A ambos, piezas centrales cada uno de su comando, se les vio conversando de buen ánimo unos cinco minutos, tiempo en que se unió Diego Paulsen, jefe de campaña de Matthei.

El acercamiento entre miembros de ambos comandos se da en medio de la tensión entre dirigentes de cada candidatura. De hecho, al mismo Fontaine estuvo hace pocos días envuelto en un áspero debate con Ignacio Briones, uno de los asesores económicos de Matthei.

A través de la plataforma X (antes Twitter), Fontaine y Briones se vieron enfrentados por el recorte fiscal de US $6.000 millones que propone Kast.

Consultado cómo el abanderado iba a implementar el recorte, Fontaine explicó en radio Infinita que existen tres “bolsones” desde dónde se propone recortar. Uno de ellos serían los subsidios de incapacidad laboral los cuales, según el economista, “hay que corregir”.

La respuesta de Briones —quien también estuvo en Enade— fue lapidaria: “Te cuento que las llamadas licencias médicas y el subsidio por incapacidad laboral (SIL) son lo mismo y corresponden al mismo gasto. Para no sumarlo 2 veces, como haces en entrevista al tratar de explicar vuestros US $6.000 MM de recorte fiscal”.

Matthei de local y el “vacío” a Kast

El acercamiento de ambos comandos se dio en el contexto en que ambos estaban en “terreno local”. Aunque Matthei por sobre todo.

Varios minutos antes de que llegara la candidata, se vio a todo el comando de la candidata de Chile Vamos desplegado en las inmediaciones del Metropolitan. De hecho, otras personalidades, fuera del comando, acompañaron a la candidata.

Además de Sutil, Paulsen y Briones, acompañaron a Matthei Juan Antonio Coloma, jefe del comando también, el alcalde Sebastián Sichel, los ex ministros Gonzalo Blumel, Cristián Monckeberg y Karla Rubilar; el presidente de Evópoli Juan Manuel Santa Cruz, entre otros rostros de Chile Vamos.

Así, Matthei fue la más vitoreada en sus intervenciones, tanto por sus adherentes como los asistentes, en su mayoría pertenecientes al mundo empresarial.

Kast, por su parte, recibió aplausos en casi todas sus intervenciones, menos al momento de hacer referencia a los funcionarios públicos que buscará remover en su eventual gobierno, tema instalado por su asesor Cristian Valenzuela quien los tildó de “parásitos”. En ese momento, sólo sus acompañantes aplaudieron ante el silencio del resto del auditorio.

El protagonismo de Dorothy Pérez

Más allá del debate presidencial, fue la contralora general, Dorothy Pérez, quien terminó robándose gran parte de la atención del evento.

Su ponencia fue la más esperada y valorada. De hecho, al menos en una docena de ocasiones tuvo que pausar su exposición debido a los aplausos del público que celebraba los avances de la Contraloría.

Tal fue la expectación que José Antonio Kast, junto a su jefe económico Jorge Quiroz, pasaron rápidamente desde el salón reservado para abanderados al salón principal para escuchar a Pérez.

Pero el momento que más revuelo causó fue cuando la contralora lanzó un mensaje al Gobierno por el disminuido presupuesto de la Contraloría. Mostrando un gráfico que ejemplificaba cómo los recursos de la CGR han crecido en menor medida que el promedio del gasto público, Pérez fue contundente al decir: mientras el aparato público “crece y crece”, el presupuesto de la Contraloría “está en la otra línea, baja”.

Eso sí, pese a su celebrada exposición, Pérez evitó hablar con los medios de comunicación. A tal punto llegó su reticencia a dar declaraciones que a pesar de ser seguida por la periodista Constanza Santa María hasta las afueras del salón de eventos, la contralora no emitió ninguna declaración y se subió rauda en el vehículo institucional.