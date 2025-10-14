Cristián Valenzuela reafirma su postura de “parásitos” en el Estado: “Estamos en guerra contra los malos funcionarios”

Junto con ello, reconoció que es parte del aparato público a través de su rol de consejero del Sistema de Alta Dirección Pública.

Cristián Valenzuela, principal asesor de José Antonio Kast, reafirmó su postura sobre “parásitos” en el Estado, aseverando que están “en guerra” contra ellos, junto con reconocer que también es parte del aparataje público.

Valenzuela, quien estuvo en T13 Radio, sostuvo que la “inmensa mayoría de los funcionarios son tremendas personas que sirven al país. A todos mis amigos, que muchos se sintieron ofuscados por esa interpretación, en ningún caso son todos parásitos los funcionarios públicos, ni tampoco todos los de izquierda o de derecha”.

Respecto a su rol en el mundo público, donde en la actualidad es consejero del Sistema de Alta Dirección Pública, el asesor de Kast planteó que “yo trabajé en gobiernos y no me siento un parásito, pero sí existen personas que abusan del Estado. Existen personas que usaron licencias médicas para irse de vacaciones fuera del país, eso es deplorable”.

Consultado sobre si habrán despidos masivos en el Estado en caso de llegar a La Moneda, Cristián Valenzuela explicó que “cuántos funcionarios van a ser (despedidos) es algo que tenemos que ir construyendo en el camino en el plan que estamos desarrollando, pero nadie ha dicho que en 18 meses van a salir 100 mil funcionarios”.

Cristián Valenzuela: “Estamos en guerra contra ellos”

Cristián Valenzuela profundizó su postura en Enade 2025, aseverando que su polémica columna apunta a “los abusos cuando se usan licencias médicas para salir del país o los trabajadores que, durante la pandemia, hicieron teletrabajo y cobraron bonos destinados para personas con necesidades”.

“La crítica no es contra un sector determinado. El objetivo es dejar de gastar tanto en gasto político y centrarlo en lo social”, agregó.

Valenzuela recalcó que “la columna es clara, acá no hay guerra civil (en la oposición). La guerra, que no es guerra, sino una la lucha, debe ser contra quienes abusan del Estado, del sector privado, en Carabineros, Fuerzas Armadas y otra áreas que los chilenos desconocen. Es a aquellos a quienes les hablamos”, manifestó.

“Nosotros no estamos en guerra con nadie, estamos con guerra con el crimen organizado, el narcotráfico, migración irregular y contra los malos funcionarios públicos, que son pocos, pero que existen y a ellos hay que combatir”, sentenció.