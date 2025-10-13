Kast defiende columna de asesor que habla de “parásitos”: “Si la hubiese escrito yo, podría haber sido más dura”

“Respecto de un titular o de una columna, cada uno se siente afectado si es que se siente identificado con lo que dice”, indicó Kast.

José Antonio Kast, candidato presidencial de Republicanos, salió en defensa de su principal asesor, Cristián Valenzuela, por su columna donde trata a los funcionarios públicos de “parásitos”.

En su publicación, el ex funcionario del gobierno de Sebastián Piñera y asesor parlamentario disparó contra militantes del PC a Chile Vamos, apuntando que “los que ya gobernaron, los que se dicen de oposición, también parasitaron el Estado. También apitutaron a los suyos, también crearon más ministerios para llenarlos de amigos, también se acostumbraron al confort de la maquinaria pública”.

Consultado por esta situación, José Antonio Kast, que fue diputado por más de una década, expresó que “en Arica hicimos un llamado honesto, a todas las personas que estaban ahí a apoyar el buen trato, el buen relacionamiento de las campañas políticas, y pedimos un aplauso para cada uno de los candidatos de la oposición por atreverse a desafiar a este mal gobierno”.

“Respecto de un titular o de una columna, cada uno se siente afectado si es que se siente identificado con lo que dice. Aquí en el Partido Republicano también hay mucha gente que trabajó en el gobierno de Sebastián Piñera, y ninguno se siente afectado”, agregó.

En esta línea, Kast aseveró que “si la hubiese escrito yo, podría haber sido más dura”.

Ante esta polémica, Evelyn Matthei, abanderada de Chile Vamos, pidió “que la gente juzgue. Yo estoy aquí hablando de lo que a las personas más les interesa y más les preocupa, que es la inmigración ilegal descontrolada, irregular, y de cómo vamos a enfrentar estos temas. Yo no tengo porqué hacerme cargo de los cambios de posición de otros candidatos, eso que lo juzguen los chilenos, los chilenos son inteligentes”.