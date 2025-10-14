Parisi y nuevo retiro de las AFP: “Yo apoyo todas las ideas brillantes” propuestas por Pamela Jiles

“Así que eso está vigente, estamos realizando un estudio acucioso para llevarlo adelante”, explicó el candidato presidencial del PDG.

El candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, manifestó que en su colectividad se está “realizando un estudio acucioso” para implementar un nuevo retiro de las AFP, tal como lo propuso la diputada y candidata a la reelección por la colectividad, Pamela Jiles.

Así lo manifestó el postulante a La Moneda tras su participación en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2025, donde compartió con los otros candidatos presidenciales.

La primera en hablar del tema fue la misma legisladora, quien confirmó que de resultar reelecta presentará la propuesta en el Congreso.

“Yo voy por las calles de Chile, de mi distrito, y la gente lo que me dice a cada paso es que les salvamos la vida con los retiros“, manifestó la parlamentaria.

Luego, Pamela Jiles manifestó que “la gente no se olvida de eso. Y muchos nos abandonaron, personajes como Karol Cariola, como el mismo Presidente de la República, que utilizaron los retiros para llegar al poder y luego se olvidaron de sus promesas. Los únicos que no abandonaron nunca esa reivindicación fueron los del Partido de la Gente“.

Qué dijo Franco Parisi sobre el nuevo retiro de las AFP

Luego planteó que “hay momentos para todo. Hoy día no es el momento de esa demanda específica, pero Franco Parisi lo ha dicho claramente, es algo que no olvidamos y no hemos renunciado a entregarle su plata a la gente, porque es su propiedad privada“.

“Llegará el momento de hacerlo y volveré a correr como Naruto, quizás, aquí mismo en Enade“, concluyó Pamela Jiles.

Poco después, Franco Parisi también se refirió a la posibilidad de impulsar un nuevo retiro de las AFP, y aseveró que “así va a ser”.

“Yo apoyo todas las ideas brillantes de la futura diputada, ojalá presidenta de la Cámara, Pamela Jiles“, añadió el postulante a La Moneda.

“Así que eso está vigente, estamos realizando un estudio acucioso para llevarlo adelante“, explicó finalmente el candidato presidencial del PDG.