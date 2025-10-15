Fundación Jaime Guzmán cuestionó a Republicanos por usar su figura por “cálculo electoral”

La organización se sumó a la controversia generada por las palabras de la secretara general de Republicanos sobre el fundador de la UDI y su eventual postura en las próximas elecciones.

La tregua que habían alcanzado los comandos de José Antonio Kast y Evelyn Matthei en Enade 2025, donde personeros de ambos equipos compartieron animadamente, se rompió horas después, luego que Ruth Hurtado (Republicanos) asegurara que Jaime Guzmán, fundador de la UDI, votaría por el ex diputado en las elecciones presidenciales.

“Si Jaime Guzmán estuviera vivo, votaría por José Antonio Kast, no por Evelyn Matthei. Estaría en el Partido Republicano, no en la UDI (…), porque defendieron los mismos ideales, porque querían el bien común para Chile, y porque tenían bases programáticas muy parecidas”, declaró en entrevista con CNN Chile.

Esto generó la inmediata reacción del senador Juan Antonio Coloma (UDI), integrante de la plana mayor del comando de Matthei y amigo de Guzmán, quien lanzó duras palabras a Ruth Hurtado.

“Resulta patético que una persona que no conoció ni de cerca la figura de Jaime Guzmán pretenda sostener de manera absurda y desquiciada que él habría abandonado el partido político que fundó, la UDI, para apoyar a otra colectividad”, indicó el legislador en una declaración pública que replicó en diversas entrevistas.

En esta línea, instó a José Antonio Kast a sacar la luz ante incidente y exigió disculpas públicas de la colectividad.

“Ayer la buena disposición de la UDI y Chile Vamos logró un avance significativo en torno a la búsqueda de una buena convivencia en el sector. Sin embargo, antes de 24 horas el partido Republicano vuelve a mostrarse como una colectividad conflictiva y agresiva. José Antonio Kast debe pronunciarse de manera clara y categórica frente a estos excesos de quienes lo acompañan”, sentenció.

Fundación Jaime Guzmán y Matthei dar a conocer sus posturas

Ante la controversia generada, la Fundación Jaime Guzmán hizo un llamado a Republicanos a no utilizar la figura del otrora senador con “fines coyunturales” y reafirmó que su domicilio político estaba en la UDI.

“La Fundación Jaime Guzmán expresa su rechazo a la utilización de la figura y memoria de Jaime Guzmán con fines coyunturales o de cálculo electoral (…). La Unión Demócrata Independiente -partido que fundó y al que dedicó sus últimos años- fue su principal obra política y el espacio desde el cual buscó encarnar sus convicciones”, puntualizó la institución.

Por su parte, Evelyn Matthei también quiso entregar su reflexión de la polémica, haciendo alusión a las palabras de Ruth Hurtado en CNN Chile.

“Lo que más me llama la atención es que alguien crea saber qué es lo que piensa una persona que está fallecida”, porque “yo por lo menos no soy médium”, sentenció la candidata presidencial de Chile Vamos.