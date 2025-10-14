Jeannette Jara explica la salida de Laura Albornoz de la vocería de su comando: “Ella misma tomó la decisión”

Jara también se refirió al caso de Yeomans y Hirsch, precisando que “se van a concentrar en su campaña a diputados, sin perjuicio a que sigan colaborando”.

Jeannette Jara sacó la voz para explicar los cambios en la conformación de su comando presidencial, que terminaron con la salida de Laura Albornoz de la vocería, en medio de los cuestionamientos por su rol como directora de ENAP.

La ex militante DC está siendo indagada por Contraloría respecto de sus viajes al extranjero como representante de ENAP, septiembre de 2023 y julio de 2025, por un valor cercano a los $ 38 millones.

Esta situación fue cuestionada en su momento por la propia candidata presidencial, quien apuntó que “en general, a mí no me gustan esas cosas en la administración pública” y dejando en claro que “cuando fui ministra viajé solamente por obligaciones indispensables”.

Este episodio terminó generando la salida de Laura Albornoz de la primera línea del comando de Jeannette Jara, además de los diputados Gael Yeomans y Tomás Hirsch, quienes dejaron su rol como voceros a los senadores Ricardo Lagos Weber y Alejandra Sepúlveda.

Ante esto, Jara se refirió al caso de Yeomans y Hirsch, precisando que “se van a concentrar en su campaña a diputados, sin perjuicio a que sigan colaborando”.

Respecto a Laura Albornoz, Jeannette Jara recalcó que “ella misma tomó la decisión de dar un paso al costado para no convertirse en una excusa permanente para que la derecha estuviera atacando la candidatura”, pero “va a seguir colaborando en otras tareas del comando. Yo estoy agradecida de los tres”.