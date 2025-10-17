Constanza Martínez responde a críticas contra el Frente Amplio tras salida de Pardow: “Hay muchas crisis protagonizadas por Socialismo Democrático”

La timonel del Frente Amplio calificó de “injustas” las críticas al partido y recordó que “han habido crisis en distintos partidos políticos”.

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, salió al paso de las críticas que han surgido contra el partido, luego de la salida de Diego Pardow del gobierno a raíz del escándalo por las cuentas de la luz y los cuestionamientos a su gestión, marcada, además, por varios apagones masivos.

En conversación con Radio Pauta, la timonel sostuvo que son varios los ministros que “hoy día su presencia es bastante grande y que tienen mucha experiencia”. Por lo mismo, calificó de “injustas” las declaraciones de, por ejemplo, Manuel José Ossandón, quien indicó que “estamos con un gobierno joven que improvisa muchas cosas”.

“Hay muchas crisis que han tenido como protagonistas a personas del Socialismo Democrático. Creo que a ratos se nos olvidan cuáles han sido todas esas crisis y cómo hemos colaborado mutuamente para poder salir de ellas. Han habido crisis en distintos partidos políticos”, sostuvo.

La timonel del Frente Amplio aseveró que “nosotros en eso hemos tenido nuestra visión, nuestro rol. Hemos puesto nuestros cuadros para poder acompañar y trabajar fuertemente con el presidente Boric. Y por lo tanto, creo que acá también, cuando mencionamos que hay una inexperiencia del ministro de Energía, cuando es el primer ministro que ve este problema después de tres administraciones, me parece que también no es exactamente un problema de experiencia, al contrario“.

Por lo mismo, continuó, afirmó que discrepa de “esa visión de que el Socialismo Democrático viene a salvar un incendio” y que “los dos últimos incendios complejos vinieron desde ese sector”.

“Me parece que al final es mencionar siempre que es el Frente Amplio el que viene a provocar problemas y yo no lo veo así”, remató Martínez ante las críticas que han recibido.