Indirectas, humor y “malos” desempeños en la franja: lo que dejó la primera emisión a ojos de los analistas

Este viernes fue la primera de 28 emisiones que tendrá la franja presidencial. Y como es de costumbre, las piezas audiovisuales exhibidas causaron polémica por su contenido.

Ya varias semanas de rodaje para la franja presidencial televisiva llevaban los aspirantes a La Moneda. Y este viernes, a 30 días de la elección, se estrenaron las primera piezas audiovisuales que llaman a la ciudadanía a marcar una de las ocho opciones que aparecerán en la papeleta de noviembre.

Desde ya, los candidatos (o la mayoría) entregaron un mensaje claro de lo que será su relato para esta recta final de campaña.

Ver esta publicación en Instagram , por ejemplo, apeló al mundo popular y a la seguridad; José Antonio Kast reforzó su discurso anti migración ilegal, Evelyn Matthei se lanzó contra los extremos; Johannes Kaiser hizo alusión a su motivación personal para llegar a La Moneda; Franco Parisi mostró a sus candidatos al Parlamento; Harold Mayne-Nicholls apostó por la sátira recordando el Caso Convenios; ME-O utilizó la inteligencia artificial para lanzar un duro ataque contra los candidatos de derecha y el Gobierno; mientras que Eduardo Artés mostró las protestas que se han visto en los últimos años.

En los comandos vienen afinando los detalles desde hace varias semanas y, en esto coinciden, dependiendo cómo se vaya moviendo la contingencia y las encuestas, sus énfasis podrían variar.

De todas maneras, con lo ya expuesto, analistas ya identifican ciertas líneas claras que van a explotar los candidatos en este espacio.

Candidatos “grandes” comienzan a diferenciarse

Los tres candidatos que tienen posibilidades de pasar a segunda vuelta, según las encuestas, apuntaron en dos direcciones: reforzar relato y marcar diferencias.

El caso más explícito fue el de la abanderada de Chile Vamos, quien en su franja hizo alusión a “los extremos” refiriéndose a los dos procesos constitucionales que fracasaron, uno comandado por la izquierda y otro por el Partido Republicano.

“Matthei utilizó un tono confrontacional respecto de los extremos, personificados en ambos procesos constituyentes. Pero más que una crítica a Kast, veo una crítica a los republicanos, que no supieron administrar una mayoría. Me parece un mensaje coherente con lo que ha sido su relato, y con la búsqueda de votos huérfanos, de aquellos que votaron en contra de ambos procesos”, comenta a EL DÍNAMO Roberto Munita, analista y académico de la UANDES y UNAB.

La idea es compartida por Hernán Campos de la UDP: “Desde hace un par de semanas, los comandos de Kast y Matthei han agudizado sus diferencias. Situación que en la franja queda plasmada a través de sus mensajes. Así es como Matthei logró instalar la idea de avanzar hacia la unidad y reivindicar su experiencia política. Reforzando dos ejes clave de su campaña”.

Para Constanza Schneider, investigadora del Instituto Res Pública, lo que busca Matthei es “profundizar su mensaje de unidad en contra de lo que ella identifica como extremos de izquierda y de derecha” repitiendo algo que ya se ha hecho tónica en su campaña: “Enfatiza en tener un equipo con experiencia para solucionar los problemas”, acota la analista.

Lo llamativo de la franja

Schneider también destaca un aspecto de la franja llamativo en cuanto a las definiciones de último tramo de campaña: “El oficialismo se alejó de su versión más identitaria a una más patriota y preocupada por la seguridad”, dice la representante de Res Pública.

Campos, en tanto, acota que “llamó la atención el uso de inteligencia artificial por parte de Marco Enriquez, así como la agresividad de su mensaje hacia los candidatos de la oposición y el actual gobierno. Por otro lado, la franja de Parisi estuvo orientada a visibilizar las candidaturas parlamentarias de sus partidos y, en menor medida, a profundizar en su figura y sus propuestas”.

“El humor de Mayne-Nicholls, con su “oficina de Palacio”. Si bien no fue una pieza hilarante, se valora la intención de generar algo de comedia a la política. Creo que nos hemos puesto muy tontos graves, y de hecho, las campañas están cada vez más agresivas. No sé si este impulso le sirva en términos electorales a Harold, pero se agradece el espacio”, acota Munit.

Lo “malo” de la franja

Pese a que hubo buenos desempeños y piezas que llamaron la atención, también hubo desempeños bajos. En ese sentido, dos nombres se repiten entre los analistas: Marco Enríquez-Ominami y Franco Parisi.

“Los más bajos fueron ME-O y Parisi, especialmente por el abuso de IA. ME-O disparó contra todos, y con caricaturas que no sólo escapan a la realidad, sino que además se pueden convertir en un boomerang en contra del atacante. Además, se vio muy solo, y aunque la IA trate de mostrarlo lleno de gente, se nota que son personas artificiales”, asegura Munita.

“El bloque de Parisi no estuvo enfocada a la candidatura presidencial sino más bien en potenciar sus candidatos a diputados, lo que se condice con su objetivo de llegar al Congreso con un número importante de personas, pero le quita protagonismo al candidato presidencial”, acota Schneider.

Y suma al candidato del Partido Nacional Libertario dentro de los malos desempeños, mencionando que “la franja Johannes Kaiser fue más bien discreta y no logró el objetivo de mostrar las propuestas o ideas fuerza del candidato, sino que se centró en la experiencia personal. Es probable que su perfil rupturista no lució en esta primera parte de la franja”.

Por último, Campos sitúa a Artes y Mayne-Nicholls. “Fueron las más débiles. Puesto que, en el caso de Artes, fue extemporánea y concentrada en un sector político. Por su parte, Mayne-Nicholls destinó demasiado tiempo para la sátira y no en potenciar sus propuestas y atributos personales”.