Jeannette Jara descarta congelar su militancia PC para enfrentar el balotaje: “No está sobre la mesa”

Jeannette Jara, candidata presidencial de Unidad por Chile, reiteró su rechazo a congelar su militancia al Partido Comunista para enfrentar una segunda vuelta, donde se enfrentaría a José Antonio Kast o Evelyn Matthei.

La abanderada oficialista salió así al paso de las declaraciones de Guido Girardi, quien la instó a dejar en stand by su permanencia en el PC para buscar aumentar su masa de votantes de cara al balotaje.

“Es una persona que me da confianza. Y como ella da confianza, creo que la única manera en la que pudiera mejorar su posición en la segunda vuelta es que ella, inmediatamente tras ganar la primera vuelta, congele su militancia en el PC”, indicó el ex senador PPD.

La postura de Girardi fue seguida por el senador Juan Luis Castro (PS), quien declaró que “la candidatura de Jeannette Jara para ganar en segunda vuelta, en la que va a estar, es un hecho, requiere la máxima convocatoria posible y es natural que ella represente a una coalición si quiere gobernar a todos los chilenos y no a un partido“.

“Por lo tanto, es razonable que se desprenda de su militancia del Partido Comunista y asuma una envergadura mayor respecto a lo que va a pasar, que es justamente la disputa presidencial con la extrema derecha, donde amplios sectores necesitan un liderazgo progresista como el de ella, pero no atado a un partido político”, puntualizó.

La respuesta de Jeannette Jara

Ante estas posturas, Jeannette Jara puntualizó que “ese tema no está sobre la mesa y yo agradezco todas las sugerencias que se hacen, pero las decisiones en definitiva las tomo yo“.

“Gracias por las sugerencias a todos en todo caso. Entiendo que hay mucha gente que tiene mucho interés en aportar y encuentra que la vía adecuada es hacerlo por la prensa, hay otra que lo hace en privado, en reuniones”, agregó.

En esta línea, Jara aseveró que “yo no tengo problema. Lo que sí, hoy día no es un tema que esté sobre la mesa y cuando llegue la segunda vuelta se va a discutir la estrategia de segunda vuelta. Pero no me molesta, estoy acostumbrada. Es así un poco la política en Chile y además cuando una es mujer es más así. Así que cada uno sabe cómo hace las cosas”.