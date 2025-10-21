“Hay desesperación en el oficialismo”: Partido Republicano acusa a Boric de falta de prescindencia tras nueva ofensiva contra Kast

Menos de un mes falta para que se lleve a cabo la primera vuelta, y en este contexto, el presidente Gabriel Boric nuevamente lanzó un dardo en contra del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, aunque sin nombrarlo directamente.

Este lunes en medio de una actividad oficial en la que se promulgó la ley que reconoce la función de los recolectores de Residuos Domiciliarios, el Jefe de Estado expresó: “No da lo mismo un gobierno que garantiza derechos, un gobierno que avanza en mejores condiciones laborales, que aumenta el sueldo mínimo, que mejore la distribución de la riqueza, con otro que, eventualmente, recorte derechos“.

Esta intervención se suma a la mención que hizo en cadena nacional cuando presentó el Presupuesto 2026 y a la referencia que realizó sobre columna titulada “Parásitos” del asesor Cristián Valenzuela.

La respuesta del Partido Republicano tras nuevo dardo del presidente Boric a Kast

Frente a esta nueva arremetida por parte del mandatario, desde el Partido Republicano acusaron falta de prescindencia y de querer influir en el voto presidencial.

El timonel de la colectividad, Arturo Squella, manifestó que “definitivamente el presidente Boric no entiende o no quiere entender que a todos los funcionarios públicos, partiendo por el Presidente de la República, se le aplican las normas de prescindencia en época de elecciones”.

Siguiendo en esa línea, aseguró que “es evidente que hay una desesperación por parte del oficialismo, pero eso no puede traducirse en que se estén saltando las reglas y tratando de incidir en la voluntad de las personas que a esta altura lo único que quieren es que no siga el mal gobierno que le encabeza”.

Esto, se suma a las críticas que han emergido desde el comando de Matthei, luego de que el senador y encargado de la coordinación política de la campaña, Juan Antonio Coloma (UDI), sostuviera que “el presidente Boric está con un tema de incontinencia verbal en materia electoral“, haciendo alusión que hay una “estrategia política detrás de esto, no hay que ser inocente”.

Los cuestionamientos incluso han llegado por parte del oficialismo, donde el comando de Jeannette Jara. “Lo más importante para el país, para el comando, es que el Gobierno haga bien lo que tiene que hacer: gobernar hasta el último día y que gobierne bien. Lo demás es un abrazo del oso“, expuso Alejandra Sepúlveda, senadora y vocera del equipo de la militante del PC.

Por su parte, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), también portavoz de Jara, mencionó que estos “son elementos que generan ruido y nos distraen de la candidatura y el protagonismo del gobierno a ratos”.