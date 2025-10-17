“Sinvergüenzura tremenda”: Presidente Boric cuestiona a Republicanos por hablar de “parásitos”

En un acto con profesores, recordó que Republicanos votó en contra del pago de la deuda histórica.

El presidente Gabriel Boric reiteró sus cuestionamientos a Republicanos, luego que saliera a la luz la columna escrita por Cristián Valenzuela, principal asesor de José Antonio Kast, donde tilda de “parásitos” a los funcionarios de la administración pública.

El jefe de Estado se quiso sumar a la polémica en el marco del acto oficial de inicio del pago de la deuda histórica de los profesores, realizado en la Escuela República de Austria, de Estación Central.

En la oportunidad, Boric recalcó que “es tan valorable lo que hace esta escuela. Educa a más de 670 niños y niñas y apoya a las familias completas, dejando un legado tal como se podía ver en las palabras de un ex estudiante que reconocía a un profesor de hace tantos años”.

“Aquí trabajan 40 profesores y profesoras. Esos 40 profesores y profesoras son funcionarios públicos. ¿Alguien podría decir que estos profesores y profesoras no están haciendo la pega? ¿Alguien podría decir que estos profesores no están construyendo un mejor barrio? ¿Alguien podría decir que estos profesores se están aprovechando del Estado? Yo creo que no y que tirar frases tan livianas es de una sinvergüenzura tremenda”, arremetió el presidente de la República.

En alusión a la columna de Cristián Valenzuela, Boric aseveró que “quien lo dice lesiona y ofende a la gran mayoría de los trabajadores públicos que día a día se sacan la cresta para construir un mejor país. Nosotros, en cambio, valoramos y reparamos”.

Pero el mandatario también dedicó conceptos para Republicanos, recordando que votaron en contra para el pago de la deuda histórica a los profesores.

“La mayoría de estos proyectos, y me refiero en particular al proyecto de la deuda histórica, no lo podríamos haber sacado solo. Lo conversamos con los profes, lo sacamos adelante con los profes, pero teníamos que presentar un proyecto al Parlamento. Y por eso yo le agradezco al Parlamento que se haya generado un amplio consenso para poder sacar adelante este proyecto”, puntualizó.

Boric recalcó que “digo un amplio consenso porque no fue unánime. No fueron todos. En el Congreso este proyecto tuvo un apoyo transversal, pero adivinen qué sector político se negó y fueron los únicos diputados que votaron en contra del pago de la deuda histórica”.

“Eso también hay que decirlo, porque es importante que se nos juzgue por nuestros hechos y nuestra manera de actuar. Sin embargo, Chile avanza y vamos a seguir empujando en estos meses con gestión, con empatía para resolver las urgencias de la ciudadanía”, sentenció.