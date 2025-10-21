“Incontinencia verbal electoral” y “nos distraen”: las críticas de los comandos de Matthei y Jara a Boric por ofensiva contra Kast

Desde el comando de Matthei aseguran que hay “una estrategia política” detrás, mientras que en el equipo de Jara reconocen incomodidad por los reiterados dardos del mandatario al republicano.

El comando de Evelyn Matthei se sumó a los cuestionamientos al presidente Gabriel Boric por su ofensiva contra José Antonio Kast, luego de que en el mismo oficialismo señalaran que la estrategia del Gobierno les produce “ruido” y “distrae”, como lo manifestaron desde el comando de Jeannette Jara.

Lo anterior surgió debido a que el mandatario nuevamente lanzó un dardo (sin nombrarlo directamente) al candidato del Partido Republicano. “No da lo mismo un gobierno que garantiza derechos, un gobierno que avanza en mejores condiciones laborales, que aumenta el sueldo mínimo, que mejore la distribución de la riqueza, con otro que, eventualmente, recorte derechos“, expuso este lunes en medio de una actividad oficial.

Esto, se suma a la mención que realizó en cadena nacional cuando presentó el Presupuesto 2026 y cuando se refirió a la columna titulada “Parásitos” del asesor Cristián Valenzuela.

En este marco, desde el equipo de la carta de Chile Vamos sostuvieron que “el presidente Boric está con un tema de incontinencia verbal en materia electoral. Como que no se puede guardar el rol que tiene. Él es presidente y los presidentes siempre guardan prescindencia”, expresó Juan Antonio Coloma (UDI), senador y encargado de la coordinación política de la campaña.

“No es que no tengan opinión, si tienen todo el derecho a tener opinión, pero nunca confundir los roles de presidente con el rol de candidato o de incluir en una candidatura presidencial. Obviamente hay una estrategia política detrás de esto, no hay que ser inocente“, comentó. En esa línea, añadió que “es una señal más de que este gobierno ni siquiera está cumpliendo algo tan relevante como es dejar que las candidaturas se expresen, y ese vértigo de influir o de hablar creo que al final daña a todos”.

Por su parte, Evelyn Matthei optó por no referirse a esta situación: “No quiero seguir en el tema, los chilenos son muy inteligentes, los chilenos son muy sensatos. ¿Qué importa lo que yo opino? Lo que importa es lo que opinan las chilenas y los chilenos”.

Los cuestionamientos del comando de Jeannette Jara a Boric por ofensiva contra Kast

Las críticas al presidente Boric también han llegado desde el oficialismo, luego de que el portavoz del comando de Jara señalara que el Gobierno debería tomar distancia de la contienda electoral.

“Cuando uno es candidato del oficialismo, de un partido del Gobierno y ese Gobierno puede tener dificultades o la valoración ciudadana no es la más alta, eso implica un cierto desafío a superar“, comenzó diciendo el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) en conversación con Tolerancia Cero de CNN Chile.

“Eso efectivamente genera un esfuerzo adicional en esto. El Gobierno también ha tenido, a mi juicio, situaciones que no lo han ayudado… No sé si la palabra es tensión, pero hemos tenido opiniones distintas”, expuso.

Producto de lo anterior, Lagos Weber advirtió que estos “son elementos que generan ruido y nos distraen de la candidatura y el protagonismo del gobierno a ratos. Yo preferiría, yo ciudadano, yo senador del oficialismo y miembro del comando de Jeannette Jara que tratáramos de mover bien las clavijas para mejorar la gestión hasta el último día de Gobierno, más que enfrascarnos en la lucha presidencial”.

Con respecto a la ofensiva de Boric a Kast, el parlamentario expresó que “el Gobierno puede defender su obra, puede defender su presupuesto, pero tratando de esa fina línea, no porque me caiga bien Kast o Matthei (…) el tema es tener un ruido que nos distrae de lo principal. Lo principal es la candidatura presidencial”.

“Esa forma de abordarlo nos genera un ruido, nos distrae (…) Yo creo que eso succiona la energía comunicacional”, cerró el vocero del comando de Jara.