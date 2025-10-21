Jara respaldó ofensiva de Boric contra Kast: “Puede opinar de política, es el jefe de Estado y Gobierno”

“Ni al Partido Republicano ni a mí nos corresponde estar calificando ese tipo de temas”, manifestó la candidata presidencial.

La candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, defendió la opción del presidente Gabriel Boric de emitir opiniones políticas, en el marco de las próximas Elecciones Presidenciales 2025.

Al referirse a los cuestionamiento al mandatario que realizaron esta jornada los voceros de su candidatura, quienes aludieron a la no prescindencia del jefe de Estado, lo que también fue criticado desde el Partido Republicano, la ex ministra del Trabajo manifestó que “no puedo estar más en desacuerdo con lo que en general el Partido Republicano opine“.

“Me parece que el presidente de la República, evidentemente, puede opinar de política. Es el jefe de Estado y Gobierno“, complementó Jeannette Jara.

Al ahondar en el asunto, añadió que “si ellos creen que hay falta a la prescindencia, en Chile hay instituciones y canales que así lo pueden resolver, y será la Contraloría la que lo diga“.

“Quién es uno para estar diciendo esas cosas. Ni al Partido Republicano ni a mí nos corresponde estar calificando ese tipo de temas“, concluyó la candidata presidencial.

Críticas de Republicanos y el comando de Jara a Boric

Este martes, tanto desde el Partido Republicano como del propio comando de Jeannette Jara se emitieron críticas al presidente Gabriel Boric por sus cuestionamientos de José Antonio Kast.

“Definitivamente, el presidente Boric no entiende o no quiere entender que a todos los funcionarios públicos, partiendo por el presidente de la República, se les aplican las normas de prescindencia en época de elecciones“, manifestó Arturo Squella el timonel de la tienda republicana.

“Es evidente que hay una desesperación por parte del oficialismo, pero eso no puede traducirse en que se estén saltando las reglas y tratando de incidir en la voluntad de las personas, que a esta altura lo único que quieren es que no siga el mal gobierno que él encabeza”, añadió.

Por su parte, los voceros del comando de Jeannette Jara, Ricardo Lagos Weber y Alejandra Sepúlveda, admitieron que intervenciones del presidente Gabriel Boric distraen el foco de la campaña.

“El presidente puede hablar cuantas veces quiera y está en todo su derecho (pero) hay que calibrar mejor para que no nos desviemos de lo importante. Nos distrae de lo principal. Lo principal es la campaña, el mensaje“, dijo Lagos Weber, mientras que Sepúlveda manifestó que “lo más importante para el país, para el comando, es que el Gobierno haga bien lo que tiene que hacer: gobernar hasta el último día y que gobierne bien. Lo demás es un abrazo del oso“.