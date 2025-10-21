La arremetida de Codina contra Matthei: “Nos tiene acostumbrados todas las semanas a conflictos distintos”

En medio de las declaraciones cruzadas entre los comandos de Kast y Matthei, el ex alcalde acusó a la candidata de “agredir con sus dichos, a los equipos” del abanderado republicano, del cual hoy forma parte.

A menos de un mes de las Elecciones Presidenciales 2025, continúa el fuego amigo en la oposición luego de que Germán Codina, quien es parte del comando de José Antonio Kast, acusara a Evelyn Matthei de mantener su campaña en base a “conflictos innecesarios”.

La última controversia surgió a raíz de las declaraciones de Ruth Hurtado, quien afirmó que si Jaime Guzmán estuviera vivo, votaría por Kast.

Ante esto, Matthei fustigó: “¿Se da usted cuenta de la falta de oficio? La idea era cerrar conflictos y los abren al día siguiente, y los abren también con el tema de los parásitos, mencionando directamente a la UDI. Ahí se demuestra la falta de oficio, la falta de talento y de capacidad de armar grandes equipos”.

Sumado a ello, la ex alcaldesa de Providencia cuestionó el programa económico del republicano. Esto, después de que Jorge Quiroz anunciara que en cuatro años concretarían un recorte fiscal de 21.000 millones de dólares. “Eso es total y absolutamente imposible. Además, provocaría un daño terrible a la economía”, aseguró la candidata.

Germán Codina abordó los conflictos entre las candidaturas de Matthei y Kast

Bajo este contexto, Germán Codina, en conversación con Radio Cooperativa, expuso que “me gustaría darle un cierre a esta discusión y conflicto que se generó nuevamente con Evelyn Matthei. Yo creo que nos tiene ya acostumbrados todas las semanas a conflictos distintos”.

Siguiendo en esa línea, acusó: “Esta misma semana vimos cómo agredió con sus dichos a los equipos que están apoyando desde lo social, desde lo técnico, lo económico a José Antonio Kast“.

De acuerdo al ex militante de Renovación Nacional (RN), “la opinión pública se ha formado (una visión) de estos conflictos innecesarios a los que nos tiene ya acostumbrados Evelyn Matthei durante la candidatura”.

En contraparte, aseguró que Kast “ha demostrado que no está sacando adelante una candidatura ni menospreciando ni agrediendo a los otros candidatos”.

Para cerrar, el ex alcalde de Puente Alto dijo que “cuando (a Kast) lo han punceteado para que emita opiniones y calificativos del resto, no lo ha hecho, y a mí me parece muy bien, porque creo que la gente valora ese camino: que los políticos comiencen a evitar los conflictos y se concentren en las soluciones”.