Pardow contra las cuerdas: “fantasma” de acusación constitucional reaparece con eventual apoyo del PC y la DC

Mientras el fuego cruzado afecta al ex titular de Energía, desde el FA salieron a defenderlo y acusaron “aprovechamiento político” contra su militante.

El pasado 16 de octubre, Diego Pardow oficializaba su renuncia al Ministerio de Energía, tras salir a la luz el error en las cuentas de la luz que hizo que los usuarios pagaran USD 110 millones de sobre cargo, lo que incluso hizo que la propia Jeannette Jara cuestionara la labor del secretario de Estado y la oposición amenazara con una acusación constitucional.

Cuando parecía que la salida de Pardow, uno de los hombres más cercanos al presidente Gabriel Boric en el Gabinete, dejaba satisfechos a quienes abogaban por una acusación constitucional en su contra, surgió una nueva polémica que involucraba la cartera que dirigió en su momento el militante del Frente Amplio: los USD 100 millones en exceso que cobró la transmisora Transelec y que fueron informados a la autoridad en 2024.

Esto hizo que la ofensiva contra Diego Pardow se reactivara, apuntando a que estaba en conocimiento de los cobros indebidos realizados por Transelec, por lo que incluso desde RN acusaron de “corrupción” en su nombramiento en el cargo, aseverando que no contaba con la experiencia técnica para ser ministro.

“Pardow fue designado por ser cercano al presidente Boric, no por sus méritos técnicos. No es cualquier cargo: es una responsabilidad muy delicada que se entregó a alguien que no tenía la capacidad. Eso también es un hecho de corrupción, porque se privilegian los vínculos personales por sobre la idoneidad”, aseveró el diputado Frank Sauerbaum, jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), a CNN Chile.

Sauerbaum recalcó que “es evidente que se ha ido sumando nueva información que nosotros como oposición estamos recabando para evaluar una posible acusación constitucional en contra del ex ministro Pardow. Primero, por el intento evidente de ocultar la información; y segundo, también porque Transelec ha dejado claramente establecido que en el mes de octubre ellos tuvieron reunión con el Ministerio advirtiendo de esta situación, y que ellos estarían disponibles para devolver casi US$150 millones, cosa que el gobierno tampoco hizo. Por lo tanto, la responsabilidad no se puede eludir”.

Parte del oficialismo se abre a apoyar AC contra Pardow

Cuando parecía que la idea de una acusación constitucional contra Pardow era solo una postura de Chile Vamos, desde la Democracia Cristiana y el Partido Comunista se mostraron abiertos a apoyar el libelo contra el ahora ex ministro de Energía, a pesar de los cuestionamientos del Frente Amplio.

El primero en expresar esta postura fue Lautaro Carmona, presidente del PC, quien declaró a radio Infinita que “tiene que ser vista en su mérito“.

“No me voy a adelantar, pero tengo plena confianza en que la bancada parlamentaria del PC, que ha estado más de una vez manifestando sobre el tema del costo de la energía eléctrica, va a —en conocimiento de antecedentes y en comparación con otros procesos— tomar la decisión correcta”, puntualizó.

No obstante, Carmona precisó que “la responsabilidad política quedó saldada con la salida del ministro. Creo que insistir en eso no es ir sobre la base de encontrar una enseñanza que permita fortalecer, de aquí a mañana, las políticas públicas, sino ir por hacer daño sin necesidad de que eso vaya a resolver algo”.

Más vehemente se mostró el diputado Eric Aedo (DC), quien además es parte del comando de Jeannette Jara y vicepresidente de la Cámara Baja, sostuvo que “la información es grave. Si efectivamente el ex ministro Pardow sabía que Transelec estaba cobrando de manera indebida más de 100 millones de dólares a sus clientes, entonces aquí hay un problema serio”.

El legislador expresó que “más allá que se hayan ya tomado las decisiones desde el Gobierno de pedirle el cargo como ministro, se configura para que avance una acusación constitucional que está establecida en nuestra constitución en contra del ex ministro”.

“Es grave que si tenía esta información, que se le cobraba a los clientes de más por parte de Transelec y no hubo una acción de su parte y además ocultó esta información, es suficiente motivo para acusarlo constitucionalmente aun cuando ya no esté en el cargo”, sentenció el diputado Aedo.

En tanto, desde el Frente Amplio salieron en defensa de Diego Pardow, donde Constanza Martínez acusó “aprovechamiento político” desde la oposición.

“Creo que en lo que tenemos que centrarnos como política es poder resolver el problema de las alzas de luz. En ese sentido, el Gobierno ha sido muy claro. Asumió responsabilidades políticas a pesar de que este es un asunto que también tiene caracteres y temas técnicos .

2.“, cerró.