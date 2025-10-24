Los detalles del debate presidencial de Canal 13: incluye contrapreguntas y segmentos temáticos

El segundo debate presidencial televisivo se llevará a cabo el domingo 26 de octubre, a partir de las 20:00 horas.

Preguntas cruzadas, segmentos temáticos y un minuto inicial para que cada uno de los candidatos plantee sus ideas, son los espacios en los que se dividirá el debate presidencial que transmitirá Canal 13 este domingo 26 de octubre.

De acuerdo con lo informado por la estación privada, el debate se llevará a cabo a partir de las 20:00 horas, pero la programación especial se iniciará a las 17:50 horas.

Con el propósito de establecer desde la llegada de los postulantes a La Moneda hasta su ubicación en el set, se realizó un sorteo al azar.

Según se estableció, el orden será el siguiente: Franco Parisi, Jeannette Jara, Eduardo Artés, José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Johannes Kaiser, Marco Enríquez-Ominami y Harold Mayne-Nicholls.

Las secciones del debate presidencial de Canal 13

El debate presidencial de Canal 13 será conducido por los periodistas Soledad Onetto e Iván Valenzuela, mientras que la previa estará a cargo de Ramón Ulloa y Cristina González, y Mónica Pérez será la encargada de entrevistar a cada uno de los candidatos presidenciales a su llegada.

Respecto de las secciones que contempla el especial de Canal 13, se detalló que serán tres. En el Minuto Inicial, cada candidato dispondrá de 60 segundos para abrir el debate.

Los Segmentos Temáticos se subdividirán en tres secciones: seguridad, crimen organizado y narcotráfico; economía empleo y pensiones, y política y contingencia. En cada uno se realizará una pregunta a cada candidato, una eventual contrapregunta, y un diálogo entre los candidatos sobre el tema planteado.

Las Preguntas Cruzadas tendrán dos segmentos de preguntas entre los candidatos, cada uno de los cuales constará de una pregunta de 20 segundos de un candidato a otro y un minuto para que el candidato aludido responda, según el sorteo ya realizado.

En el primer segmento:

De Harold Mayne-Nicholls a Marco Enríquez-Ominami.

De Marco Enríquez-Ominami a José Antonio Kast.

De Johannes Kaiser a Harold Mayne-Nicholls.

De Evelyn Matthei a Johannes Kaiser.

De José Antonio Kast a Eduardo Artés.

De Eduardo Artés a Evelyn Matthei.

De Jeannette Jara a Franco Parisi.

De Franco Parisi a Jeannette Jara.

En el segundo segmento: