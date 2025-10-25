Ministra Vallejo descarta acusación constitucional contra Pardow: “No tiene mérito ni se justifica”

El Gobierno enfatizó que la prioridad es devolver los cobros excedentes a los usuarios y que la acción opositora distrae del objetivo central.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reafirmó su rechazo a la acusación constitucional que la oposición presentará contra el exministro de Energía, Diego Pardow, por el cobro extra en el suministro eléctrico.

En una entrevista con Chilevisión, la autoridad insistió en que “las acusaciones constitucionales son para remover ministros y establecer responsabilidades políticas y eso ya sucedió con el ex ministro Pardow”.

“En segundo lugar, nosotros estamos abocados en solucionar el problema y en hacer que la gente vea en su boleta lo más pronto posible reflejado la devolución de lo que se le cobró de más. En tercer lugar, una acusación constitucional no solamente no tiene mérito, no se justifica, distrae del objetivo central, no es pertinente”, agregó.

Además, la secretaria de Estado explicó que los encargados de evaluar estos temas son los organismos técnicos, en este caso la Comisión Nacional de Energía y el Coordinador Eléctrico. “Ellos son los mandatados a establecer tarifas o a detectar problemas en el establecimiento de las tarifas” y que, por tanto, “las obligaciones legales respecto a esto están en esas instancias”.

En cuanto a las responsabilidades políticas, Vallejo indicó que el Ejecutivo ya tomó medidas. “El Presidente estableció una responsabilidad política porque igual somos Gobierno y hay cosas del manejo que probablemente en términos políticos se pudieron haber hecho mejor. Pero en cuanto a las responsabilidades legales y técnicas, están radicadas en esas instancias”, afirmó.

También destacó que se aplicaron sanciones administrativas al Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, por no haber detectado oportunamente el problema metodológico que se arrastra desde 2017.