“Batallón evangélico” y “barcos-cárcel”: Parisi detalla su propuesta carcelaria

El candidato del Partido de la Gente propuso arrendar embarcaciones para alojar a reos de alta peligrosidad. Además, planteó crear un “batallón evangélico” de más de mil personas para la reinserción de reclusos.

Franco Parisi detalló durante el debate presidencial de Canal 13 su controvertida propuesta carcelaria de encierros flotantes para combatir la sobrepoblación penal y el crimen organizado, añadiendo además su plan de crear un “batallón evangélico” para apoyar la rehabilitación de internos.

Consultado sobre cómo funcionarían estos recintos penitenciarios —que fueron mencionados en la franja presidencial— y quiénes estarían a cargo de su operación, el abanderado del Partido de la Gente explicó que “se administra de la misma forma en que se administra una cárcel, donde están los gendarmes a cargo del control interno, y externo la Armada”.

Respecto a los costos de la iniciativa, Parisi detalló que “el costo va entre 4 y 5 millones de dólares para arrendarlo, y construir sale un poquito más, pero son proyectos de largo plazo”.

Como referencia, citó el caso de Estados Unidos: “El último barco que salió a retiro fue en Estados Unidos, que duró 25 años allá en El Bronx”.

El “batallón evangélico” para la reinserción

Otra propuesta de Parisi que llamó la atención es la creación de lo que denominó un “batallón evangélico”, conformado por más de mil miembros de iglesias evangélicas que trabajarían en la rehabilitación de internos.

“Hacerles un saludo y darles las gracias a las iglesias evangélicas, que hacen una tremenda labor, y nosotros vamos a crear el batallón evangélico, más de mil evangélicos que nos van a ayudar a recuperar a los presos que se pueden salvar de esta flagela de la violencia y el círculo de la violencia”, declaró el candidato.