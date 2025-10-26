EN VIVO – Sigue acá el debate presidencial de Canal 13

Los ocho candidatos presidenciales se verán las caras en el debate presidencial de Canal 13. Los ejes de discusión serán seguridad, crecimiento y política. A las 20:00 comenzará la transmisión.

Los ocho aspirantes a la Presidencia de la República se enfrentan en un nuevo debate televisivo que marca la recta final de la campaña electoral de cara a los comicios del 16 de noviembre. El evento es transmitido por Canal 13 y sus plataformas digitales, moderado por los periodistas Soledad Onetto e Iván Valenzuela.

La jornada partió a las 17:50 horas con un especial previo conducido por Ramón Ulloa y Cristina González en Teletrece y con entrevistas a cada candidato a su llegada a las dependencias de la estación televisiva.

Participan del debate Evelyn Matthei de Chile Vamos, José Antonio Kast del Partido Republicano, Franco Parisi del Partido de la Gente, Jeannette Jara representando a Unidad por Chile, Marco Enríquez-Ominami como independiente, Eduardo Artés también independiente, Johannes Kaiser del Partido Nacional Libertario y Harold Mayne-Nicholls en calidad de independiente. Este es el segundo encuentro entre todos los postulantes tras el debate realizado el 10 de septiembre en Chilevisión. En Enade, transmitido por Mega, Artés se restó.

El formato

El evento está dividido en tres bloques que permitirán a los candidatos presentar sus propuestas e ideas, responder preguntas de los moderadores y realizar preguntas cruzadas entre ellos para defender sus posturas.

El orden de intervención en el primer bloque comenzará con Franco Parisi, seguido por Jeannette Jara, Eduardo Artés, José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Johannes Kaiser, Marco Enríquez-Ominami y Harold Mayne-Nicholls.

En la dinámica de preguntas cruzadas de la primera ronda, Harold Mayne-Nicholls interrogará a Marco Enríquez-Ominami, quien a su vez preguntará a José Antonio Kast. Johannes Kaiser dirigirá su pregunta a Harold Mayne-Nicholls, mientras que Evelyn Matthei cuestionará a Johannes Kaiser. José Antonio Kast preguntará a Eduardo Artés, quien responderá a Evelyn Matthei. Jeannette Jara interrogará a Franco Parisi y este último cerrará preguntando a Jeannette Jara.

La segunda ronda de preguntas cruzadas tendrá un orden diferente, comenzando con Johannes Kaiser preguntando a Jeannette Jara, Eduardo Artés a Franco Parisi, Harold Mayne-Nicholls a José Antonio Kast, Franco Parisi a Marco Enríquez-Ominami, José Antonio Kast a Evelyn Matthei, Marco Enríquez-Ominami a Harold Mayne-Nicholls, Jeannette Jara a Johannes Kaiser y finalmente Evelyn Matthei a Eduardo Artés.