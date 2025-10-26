Kast explica cómo financiaría expulsiones de inmigrantes ilegales: “Van a colaborar a pagar su pasaje”

“Es mucho más económico, más que retenerlo en Chile, pedirle que colabore para que vuelva a su patria”, dijo Kast sobre su propuesta de expulsiones.

En el contexto del debate presidencial de Canal 13, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, fue inquirido por su propuesta de establecer como delito el ingreso al país por pasos fronterizos no habilitados.

Al ser consultado sobre qué medidas tomaría como presidente respecto a los más de 300 mil inmigrantes irregulares que habitan el país, Kast comenzó planteando que lo primero es “cerrar las fronteras como corresponde y no dar ninguna señal adicional para que más personas lleguen a Chile”.

“Nosotros no vamos a hacer ninguna regularización masiva, ni siquiera de esos 300 mil personas que están aquí”, apuntó el republicano. Y añadió: “Por lo tanto, los vamos a invitar a abandonar el país”.

Respecto a la manera en que planea concretar las expulsiones, considerando el alto costo que significa enviar a una persona fuera de Chile, Kast sostuvo que “hemos calculado que con un avión de 100 personas uno podría hacer viajes chárter de 100 millones de pesos por avión y esas mismas personas van a colaborar para pagar su pasaje de salida de Chile”.

Sobre su propuesta de expulsiones, Kast explicó que sería un incentivo para inmigrantes ilegales tener la oportunidad de salir de manera legal y luego volver por el conducto regular.

“Es mucho más económico, más que retenerlo en Chile, pedirle que colabore para que vuelva a su patria. Y cuando tenga sus papeles al día, si quiere volver a entrar, va a entrar por la puerta, nunca más por la ventana”, sentenció el abanderado.